Tiktok ve Facebook açıldı mı, son durum nedir?
TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında Türkiye'deki milyonlarca kullanıcı sosyal medyaya erişim konusunda sorun yaşadı. Erişim problemi kısmen devam ederken, Tiktok ve Facebook'ta son durum merak ediliyor. Tiktok ve Facebook açıldı mı, düzeldi mi? İşte, detaylar...
TUSAŞ tesislerine yapılan saldırı sonrasında sosyal medyada yaşanan erişim sorunu gündeme gelmişti. 24 Ekim Perşembe bugün kullanıcılar son durumu merak ediyor. Peki, Tiktok ve Facebook düzeldi mi, erişim sağlanıyor mu? işte, Tiktok ve Facebook'ta son durum...
FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?
Facebook'a erişim normal seyrinde devam ediyor. Kullanıcılar sorunsuz bir şekilde platforma giriş yapabiliyor.
TIKTOK DÜZELDİ Mİ?
Tiktok'a da aynı şekilde sorunsuz bir şekilde erişim sağlanıyor.