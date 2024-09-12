TikTok’tan gençlere İngilizce ve teknoloji eğitimi

Gençlerin hem eğitim hem de kariyer fırsatlarını güçlendirmeyi hedefleyen TikTok, eğlenceli içeriklerle dolu platformunu şimdi de öğretici içeriklerle zenginleştiriyor. "TikTokLIVEAcademy" çatısı altında İngilizce, robotik, yapay zekâ, blok zinciri teknolojisi ve kodlama alanlarında dersler başlıyor.

"tiktoklive_tr" hesabında verilen eğitimlerin ilki, İngilizce üzerine. Yurtdışında eğitim ve kariyer fırsatları yakalamak, akademik başarı elde etmek ve dilediği herkesle dil bariyeri olmadan konuşmak isteyenleri buluşturacak bu eğitim sayesinde gençler yeni eğitim ve iş fırsatlarına da kapı aralayabilecek.