Oyuncunun evinden, ressam İbrahim Safi tarafından imzalanan ve hazırlanan yağlı boya tablo, iki çift pırlanta küpe, 1 adet incili ve pırlantalı kolye, yüzük, küpe takımı ve lüks bir kol saati çalındı. Emniyet birimleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.