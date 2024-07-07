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        Haberler Dünyadan Tilda Swinton'dan itiraf: Bana İngiliz diyen arkadaşıma tokat attım - Magazin haberleri

        Tilda Swinton'dan itiraf: Bana İngiliz diyen arkadaşıma tokat attım

        Tilda Swinton, yeni röportajında geçmişte yaşadığı bir olayı anlatırken, bir arkadaşının Britanyalı veya İskoç yerine kendisine "İngiliz" deyince tokat atarak karşılık verdiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:32
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        1997'den beri İskoçya'nın Highlands bölgesinde yaşayan 63 yaşındaki oyuncu Tilda Swinton, Londra'da doğup eğitimini İngiliz okullarında tamamlamış olsa da İskoçyalı bir aileden geldiği ve çocukluğunun çoğunu orada geçirdiği için kendini İskoç olarak tanımlıyor. Oscar ödüllü oyuncu, yıllar önce bir arkadaşı kendisinden Britanyalı veya İskoç yerine "İngiliz" diye bahsedince ona tokat atarak tepki verdiğini itiraf etti.

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        The Guardian gazetesine konuşan Tilda Swinton, 1992 yapımı 'Orlando' filminin çekimleri sırasında yaşanan olayın hatırlatılması üzerine, "Öyleyse kendimi tebrik ediyorum. Bilmesi lazımdı. Amerikalıları bilirsiniz, onlara derslerini vermek gerek. Kesinlikle doğru!" şeklinde yanıt verdi.

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        Ünlü oyuncu, daha önce kendini İngilizden çok İskoç hissettiğini ve "hiç İngiliz hissetmediğini" itiraf etmişti.

        BBC'ye verdiği röportajda şunları söylemişti: Britanyalı kelimesine pek inanmıyorum. Bunun sadece ihracata yönelik bir terim olduğunu düşünüyorum. Ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorum. Sanırım bunun bir çeşit siyasi durumla ilgisi var.

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        "Son 20 yıldır tam zamanlı olarak İskoçya'da yaşıyorum. Çocukluğum boyunca İskoçya'da büyüdüm, yüzyıllardır İskoçya'da yaşayan bir aileden geliyorum" ifadesini kullanan oyuncu, "Hiç İngiliz hissetmedim ve politik olarak da hiçbir zaman Britanyalı hissetmedim. Kendimi İskoç olarak tanımlamaktan mutluyum ve birçok insan gibi ben de İskoçya'nın doğal olarak bağımsız bir ülke olduğunu düşünüyorum" demişti.

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        Tilda Swinton'ın "İskoçluğu" geçmişte sorgulanmıştı. 2018'de 'Trainspotting' filmi yıldızı Kelly Macdonald, Swinton'u İskoç olmak için fazla "elitlikle" suçlamış ve "gerçekte İngiliz" olduğunu söylemişti.

        Kelly Macdonald; "İskoç olduğu halde öyle duyulmayan kişilerle derdim var. Çok, çok kafam karışıyor. Elit bir İskoç o. Elit İskoçlar aslında İngilizler. Ben elit değilim" demişti.

        #İskoç
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