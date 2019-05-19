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TİM Başkanı Gülle: İhracatımızı 200 milyar dolar ve üstüne çıkaracağız

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı. TİM olarak "dış ticaret fazlası veren Türkiye" hedefi ile rekorlara aynı azimle devam edeceklerini belirten Gülle, "2019-2020 döneminde ihracatımızı 200 milyar dolar ve üstüne, ihracatçı sayımızı da 100 bine çıkaracağız." dedi

İhracat

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Samsun'daki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamalarına, İnovaTİM'li öğrenciler ve ihracatçılar birlikte katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, bir milletin yeniden doğuş hikayesinin başlangıcı... 1919'un 100’üncü yılı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 4 yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle milyonlara gururu yaşatacak. Cumhuriyetin kuruluşu ile özdeşleşmiş olan ihracata dayalı kalkınma hamlesinin bugün vücut bulduğu ihracatçı birliklerimizin başkanları ve TİM olarak Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100'üncü yılında bu coşkuyu ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak yaşamaktan ve paylaşmaktan büyük kıvanç duyuyoruz. 19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

TİM olarak "dış ticaret fazlası veren Türkiye" hedefi ile rekorlara aynı azimle devam edeceklerini belirten Gülle, "Ulu Önder Atatürk'ün imzası ile 4 Mart 1937'de kurulan Doğu Vilayetleri Tacir Birlikleri'nin devamı olan TİM, bu mirası gelecek nesillere taşıyacaktır. Güçlü Türkiye, güçlü ihracat, güçlü ekonomi, güçlü insan kıymetleri, güçlü altyapı ve ihracat ekosistemi vizyonumuzla 2019-2020 döneminde ihracatımızı 200 milyar dolar ve üstüne, ihracatçı sayımızı da 100 bine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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