Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM'i bir think tank (Düşünce) kuruluşu haline getirmek istediklerini söyledi. Gülle, 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye İnovasyon Haftası öncesi basınla sohbet toplantısı düzenledi. Toplantıya Gülle'nin yanı sıra TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin ve Türkiye İnovasyon Haftası'nın sponsorlarından TEB'in Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ile Turkcell'in Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan katıldı.

TİM Başkanı Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada "TİM değişmek ve dönüşmek durumunda. Sadece ihracat rakamlarını açıklayan bir kurum olmaktan çıkmalıyız" dedi. TİM'i, ihracat yapan herkesin kullanabileceği bir kurum haline getirmek istediklerini ifade eden Gülle şöyle konuştu: "TİM'i 'TİMTank' çatısı altında think-tank (düşünce kuruluşu) haline getireceğiz. Buradan Türkiye'nin de ihtiyacı olan stratejik raporların, bilgilerin, sektörlere hizmet edecek firmaların, dünyayı ve Türkiye'yi analiz edecek bir takım çalışmalar yapması imkanı sağlayacak bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. TİM'i ihracat yapan herkesin kullanabileceği, bilgi edinebileceği bir hale getirmek istiyoruz. Çünkü TİM bunları sağlamalı. İhtiyaçları olduğu anda TİM onların yanında olup, ihtiyaçlarına cevap vermeli." Gülle, think-tank'de ihracat konusundaki her sorunun cevabının bulunabileceğini, ülkeler ve üyeler bazında neler yapılabileceğini kaydederek, ellerinde teşvik politikalarını bile yönlendirebilecek argümanların bulunduğunu anlattı.

Toplantıya (Soldan sağa) TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TİM Başkanı İsmail Gülle, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan ve TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin katıldı.

Bu sene başında ihracat strateji planı açıkladıklarına da değinen Gülle, "Bu ihracat strateji planı, bugün pek çok Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı ofislerine hizmet vermektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da açıklamış olduğu bu reform paketlerinin eğer içerisinde ihracatla ilgili bir şeyler söylenecekse bunu mutlaka TİM'in yapması gerekiyor. Bir ülkeye ticari heyet yapılacaksa ya da Cumhurbaşkanı ile bakanların katılacağı bir toplantıda, söz konusu ülkeye ihracatla ilgili sözleri söyleyecek kurumun TİM olması lazım" dedi.

'UYGULAMAMIZ İHRACATIN PUSULASI OLACAK'



TİM'in ihracatın pusulası olacak bir uygulama hazırladığını ifade eden Gülle, ihracatçının böylece hangi ülkede ne gibi fırsatlar olduğunu göreceğini belirtti.

'KURUN KÂR ETTİRMESİ LAZIM'

Soruları da yanıtlayan Gülle dolar/TL kurunda gelinen seviyeyle ilgili olarak "Spekülatif olmadığı sürece kurum kaç olduğu önemli değil. İhracatçıyı zarar ettirmesin. Kurun kâr ettirmesi lazım" dedi. Gülle "Daha önce, 'Dolar 5,6 TL'nin altına düşmesin.' demiştik. Arada biraz enflasyon farkını da koyarsak beklentimizin biraz daha üstünde gibi. Benim tek söylediğim şey şu: 'Biz ihracatçıya para kazandıralım'. İhracatçı para kazansın, söylediklerimiz gerçek olsun ki ihracatın para kazandığını gören herkes daha güzel ihracat yapar, daha iyi ihracatçı olur. İşin sonunda para varsa, kar varsa bütün söylemler, motivasyon, hedef her şey gerçekleşir. Ancak işin sonunda zarar varsa bu söylediklerimiz havada kalır. Hep söylüyoruz ihracatta kurun kaç olduğu önemli değil. Bugün bu olur yarın başka bir şey olur. Çünkü yıllardan beri hep aynı şeyi konuşuyoruz. 3 TL iken de farklı şeyler söylemiyorduk. İster 3 TL, ister 4 TL, ister 5TL, isterse 6 TL olsun ancak ihracatçıya zarar ettirmesin" diye konuştu.

Gülle, herkesin şu anda bütün hedefini ihracata yüklediğini kaydederek, oradan para kazanmayı, devlet desteğinin sürmesini istediğini söyledi. "Şu anda ihracatta para var mı, kar var mı?" şeklindeki bir soru üzerine Gülle, "Bu kurlarla ihracat zarar ediyor desek olmaz. Etmiyor, kar var tabii ki." dedi.



'TEKNOLOJİ VE MALİYET ODAKLI İHRACATA GEÇMELİYİZ'



İhracatta fiyat odaklı bir rekabet yerine, teknoloji ve maliyet odaklı rekabete geçilmesi yönünde çalışma yaptıklarını belirten Gülle "Bu nedenle İnovasyon Haftası'na bilgi ekonomisini de ekleyerek, daha yoğun bir programla ve daha kısa bir zamanda gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Gülle, Hayata Dokunan İnovasyon temasına sahip olan İnovasyon Haftası'na internet üzerinden kayıtların 13 bini geçtiğini söyledi.



'İNOVASYON HAFTASI'NI DÜNYA ÇAPINDA BİR ETKİNLİK HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'



Gülle, İnovasyon Haftası'ndaki amaçlarının, inovasyonun önemini anlatmak ve inovatif çalışmaları destekleyerek ihracatın inovasyona dayalı kalkınmayla gerçekleşeceğini göstermek olduğunu vurguladı. Gülle, "Bu konudaki misyonumuz dünyada ve Türkiye'de fark oluşturan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul'da bir araya getirerek inovasyon odaklı konferans gibi çalışmaları dünya çapında etkinlik haline getirmeyi hedefliyoruz. Vizyonumuz da, sanayi ve akademik çevre arasında bilgi ağını genişleterek, yenilikçi fikirler oluşturmak ve Türkiye'nin 2023 vizyonuna giden yolda emin adımlarla ilerlemesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.



'ÜNİVERSİTELERDE İNOVASYON ENVANTERİNİ ÇIKARACAĞIZ'



İnovasyon Haftası ile ilgili çok geniş katılımlı bir ortak akıl toplantısı düzenlediklerini aktaran Gülle şöyle konuştu: "TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi fikri bu toplantıda doğdu. İhracatın geleceğinin inovasyona dayalı kalkınma ile olacağına inanıyoruz. Bu nedenle bugüne kadar inovasyona başlığı altındaki tüm faaliyetlerimizi "TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi" altında topluyoruz" dedi.



'ÜNİVERSİTELERDE İNOVASYON ENVANTERİNİ ÇIKARACAĞIZ'



31 üniversitenin rektörleriyle inovasyon konulu bir toplantı düzenlediklerini aktaran TİM Başkanı İsmail Gülle "Türkiye'de inovasyona ilişkin çok önemli bir altyapı var, ancak bir koordinasyon eksikliği var. Bu toplantının en önemli çıktısı, inovasyon için bir envanter çalışması oldu. Üniversitelerle işbirliği içerisinde bu iklimi yaratmak için çalışacağız"

Gülle, 2012 yılından bu yana düzenledikleri Türkiye İnovasyon Haftası’nda bugüne kadar 400 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını vurgulayarak, "Farklı yıllarda İrlanda, Hollanda, İsviçre, Finlandiya ve Fransa ülkeleri ile stratejik partnerlik yaparak iki ülkedeki ekosistemi tek bir platformda buluşturduk, olası iş fırsatlarına zemin hazırladık. 2012 yılından itibaren bugüne kadar, 6 yılda; 140 yabancı, 570 yerli olmak üzere toplam 710 konuşmacı, bin 246 adet kurum standı, yaklaşık 400 bin katılımcı, her sene 140 üniversiteden 2 bin İnovaTİM’li öğrenci gönüllü olarak aktif görev aldı." bilgisini verdi.

İNOVASYON ŞAMPİYONLARI ÖDÜL ALACAK



3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye İnovasyon Haftası 2019'da yapay zeka, giyilebilir teknoloji, dijital oyun, biyomekatronik, ekonomi, girişimcilik, sosyal inovasyon, iş dünyası, sağlık ve spor konuları ele alınırken ilham veren hikayeler de paylaşılacak. Paralel olarak "World E-Commerce Forum" düzenlenecek. Etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "İnovalig Ödül Töreni" gerçekleştirilecek, 2018 yılı inovasyon şampiyonları açıklanacak.



GÖBEKLİTEPE MAKETİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK



Göbeklitepe'nin maketi İnovasyon Haftası kapsamında Türkiye'de ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. UCLA'nın Tasarım Medya Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi ve misafir araştırmacı olarak görev yapan Refik Anadol'un Eriyen Hatıralar adlı enstelasyonu da ziyaretçileri karşılayacak.



AÇILIŞ KONUŞMASINI 'KAPLAN SIÇRAMASI'NI BAŞLATAN İSİM YAPACAK



Etkinliğin açılış konuşmasını Estonya eski devlet başkanı Toomas Hendrik Ilves yapacak. Başkanlığı sırasında Estonya okulları için "Kaplan Sıçraması" programını başlatan Ilves, okulların bilgisayar laboratuvarları ile donatılmasını sağlamıştı. Shazam'ın kurucu ortağı Chris Barton da etkinliğin ana konuşmacıları arasında yer alıyor. İnovasyon haftasının ana konuşmacıları arasında NASA İnovasyon Başkanı Omar Hatamleh ile eski bir NASA Roket Bilimcisi, Roket Mühendisi Kevin J DeBruin de bulunuyor.

'ODAĞIMIZDA HEP İNOVASYON OLACAK'

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan da Türkiye İnovasyon Haftası'na Turkcell olarak yılardır destek verdiklerini belirterek, "Çünkü biz 1994 yılında yolculuğumuza GSM operatörü olarak inovasyonla başlamıştık. Aradan geçen 25 yıl içerisinde de odağımızda hep inovasyon vardı ve bundan sonra da hep inovasyon olacak." dedi.

'7. KES STRATEJİK PARTNER OLARAK DESTEK VERİYORUZ'



TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise "TEB olarak, kurum kültürümüze işlediğimiz inovasyonun gücüne inanıyor ve inovasyon ekosisteminin her alanında yer alıyoruz." dedi. Tüm ürün ve hizmetlerini, yeni dönemin ihtiyaçlarını da gözeterek, inovatif çözümlerle geliştirerek, hayata geçirdiklerini aktaran Mendi şöyle konuştu: "Türkiye İnovasyon Haftası’na TEB olarak 7. kez stratejik partner olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Biz TEB olarak inovasyonu kurum kültürü haline getirmeyi başarmış bir bankayız. 10 yılı aşkın bir süredir hem kurum içinde hem de ülke genelinde farklı platformlarda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla inovasyonu yaygınlaştırmaya ve yenilikçi fikirlere ulaşmaya yönelik önemli adımlar attık. İnovasyonu DNA’mıza işledik, kurum kültürümüz haline getirdik."