Tim Jabol Folcarelli: Trabzonspor'da kupalar kazanmak istiyorum

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını basına açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takıma geç katılan Folcarelli, "İlk geldiğim haftada sakatlık yaşamam kolay bir süreç değildi ama süreci iyi değerlendirdim. Buradaki sağlık imkanlarımız iyi. Gelir gelmez oynamak isterdim ama böyle bir süreç geçirdik. Sonuçta şimdi oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BENİ BURAYA ŞENOL HOCA GETİRMİŞTİ"

Teknik direktör değişimine de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Beni buraya getiren Şenol hocamızdı ve kendisiyle iyi bir ilişkimiz vardı. Dolayısıyla onunla ilgili fikirlerim olumlu. Fatih hocanın oyuna bakışı, Şenol hocaya göre farklı. Fatih hocadan öğreneceğimiz çok şey var ve umuyorum ki büyük başarılar kazanacağız" şeklinde konuştu.

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"CHAM VE MENDY İLE ARAMIZDA GÜZEL BİR BAĞ VAR"

Trabzonspor kadrosunda yer alan ve daha önce Fransa'da oynayan Cham ve Mendy ile olan ilişkisini anlatan Tim Jabol Folcarelli, "Cham ve Mendy'nin Fransa'dan gelmesinden ötürü iyi bir arkadaşlığımız var. Benzer pozisyonda oynayabiliriz, rekabet halinde olabiliriz ama saha dışında her an birbirimize destek oluyoruz" dedi.

"ŞEHRİ ÇOK GEZME FIRSATIM OLMADI AMA İNSANLAR ÇOK NAZİK"

Trabzon şehrine dair izlenimlerini paylaşan Folcarelli, "Şehri çok fazla tanıma ve gezme fırsatım olmadı. Antrenmandan eve gidiyorum. Karşılaştığım her insan nazikçe yaklaşıp güzel sözler söylüyor. Dışarıda çok fazla yemek yeme fırsatım da olmadı. Genellikle tesislerde yiyoruz. Genel olarak herkes Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu söylüyor" açıklamasında bulundu.