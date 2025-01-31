Timberwolves'tan üst üste 5. galibiyet!

NBA'de 5 maç yapıldı. Batı Konferansı'na Timberwolves deplasmanda Jazz'ı 25 sayı farkla yendi.

All-Star maçı yedekleri arasında yer alan Timberwolves oyuncusu Anthony Edwards, 36 sayı, 11 asist ile "double-double" yaptı.

Üst üste 8. maçını kaybeden Jazz'da ise Keyonte George'un 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ALPEREN SAKATLIĞI NEDENİYLE OYNAMADI

Batı Konferansı'nda Memphis Grizzlies, konuk ettiği Houston Rockets'ı 120-119 mağlup etti.

Grizzlies'ta Desmond Bane 24 sayı, 12 ribauntla oynarken son 7 maçtan 6'sını kazanan takımda Luke Kennard 22 sayı, Jaren Jackson ise 21 sayı kaydetti.

Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, Dillon Brooks 22 sayı, Amen Thompson ise 21 sayı ile oynadı. Bu sonuçla, Houston'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Her iki takımda da önemli oyuncular sakatlıkları nedeniyle oynamadı. All-Star'a seçilen Alperen Şengün, sol baldırındaki ezilme nedeniyle oynamazken Memphis'in oyun kurucusu Ja Morant ise sağ omuz ağrısı nedeniyle maçta yer almadı.