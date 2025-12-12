Time Dergisi, 2025'te 'Yılın Kişisi' ünvanına yapay zekânın mimarlarını lâyık gördü. Time’ın kapak fotoğrafına göre 'mimarlar' arasında Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi isimler var. Dergi, aynı zamanda her yıl, 'Yılın Eğlence Kişisi'ni seçiyor.

Leonardo DiCaprio, Time Dergisi tarafından '2025 Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi' ünvanına lâyık görüldü. Dergi, DiCaprio'lu bir kapak da hazırladı.

102 yıllık dergi, yönetmen Paul Thomas Anderson'ın en yüksek hasılat elde eden filmi olan isyan temalı aksiyon filmi 'Savaş Üstüne Savaş'taki (One Battle After Another) beğenilen performansı nedeniyle Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio'yu onurlandırdı.

2015 yapımı 'Diriliş' (The Revenant) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Leonardo DiCaprio, Time'a verdiği röportajda, 'Savaş Üstüne Savaş' filminin neden önemli olduğunu açıkladı.

“Tarihle hiçbir bağlantısı olmayan, geçmiş karakterlerle, türle, vampirlerle, hayaletlerle veya herhangi bir şeyle ilgisi olmayan, gerçekten özgün hikâye fikirlerinin ne sıklıkla ortaya çıktığını çok düşündüm" diyen Leonardo DiCaprio; "Stüdyo için bu projeyi üstlenmek biraz riskliydi ve bence güvendikleri şey, Paul'ün hikâye anlatımının çekiciliği ve belirgin özgünlüğü” ifadesini kullandı.