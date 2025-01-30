Timothee Chalamet, Bob Dylan'a benzemek için 9 kilo aldığını açıkladı

Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda da beden tipinden bahsetmişti. “Eğer ‘The Maze Runner’ ya da ‘Divergent’ gibi o dönemde popüler olan yapımlar için role seçmelere katılsaydım hep şu geri bildirimi alırdım: ‘Ah, doğru vücuda sahip değilsin.’ Bir menajerim bana ‘Kilolu olmalısın’ dedi. Agresifçe değildi ama ne demek istediğini anlayabiliyorsunuz” şeklinde konuşmuştu.