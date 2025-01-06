Timothee Chalamet'nin bıyıklı imajını yerden yere vurdular: Bıyığını kes!
82. Altın Küre Ödülleri törenine yeni imajıyla giden Timothee Chalamet, hayranlarının alaycı tepkisiyla karşılaştı
Timothee Chalamet, sevgilisi Kylie Jenner ile birlikte katıldığı 82. Altın Küre Ödülleri töreninde her zamanki tıraşlı halinin aksine bıyıklı bir imaj çizdi.
29 yaşındaki yarı ABD'li yarı Fransız oyuncu, yeni tarzıyla beğenilmedi.
Altın Küre Ödülleri gecesinin sunuculuğunu üstlenen ve esprileriyle törene damga vuran Nikki Glaser, oyuncuya sahneden sataşarak, "Üst dudağındaki kirpikler muhteşem" yorumunu yaptı.
Altın Küre seyircilerinin gülerek karşılık verdiği bıyık esprisine sosyal medyadan da destek geldi. Chalamet hayranları da Nikki Glaser ile aynı fikirde olduklarını belirten mesajlar paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları, oyuncuya "Bıyığını kes!" çağrıları yaptı.
Eleştirenler çoğunlukta olsa da ünlü oyuncuyu yeni imajıyla beğenenler de vardı. Bazı hayranları, bıyığıyla ünlü oyuncuyu daha çekici ve karizmatik bulduğunu belirtti.
Efsanevi müzisyen Bob Dylan'ın hayatını anlatan 'A Complete Unknown' adlı filmde Dylan'ı canlandıran Chalamet, filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilmişti. Ödülü, 'The Brutalist' filmindeki rolüyle Adrien Brody kazandı.