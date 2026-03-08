Timothee Chalamet opera ve bale sanatçılarının tepkisini çekti

Son yılların en popüler sinema oyuncularından Timothee Chalamet, opera ve bale sanatçılarının tepkisine yol açan çıkışıyla gündeme geldi. Oyuncunun, sanatın bu iki alanıyla kimsenin ilgilenmediğini söylemesi üzerine, opera ve bale sanatçıları seslerini yükseltti.

Geçtiğimiz günlerde Matthew McConaughey ile birlikte bir sinema söyleşisine katılan Chalamet, "Bale veya operada çalışmak istemiyorum çünkü orada 'Kimse artık umursamıyor olsa bile bunu yaşatmaya devam edin!' gibi bir durum söz konusu" sözlerini kullanmıştı.

"BU KADAR DAR GÖRÜŞLÜ OLMASINA ŞAŞIRDIM"

İngiliz Kraliyet Bale ve Operası, "Bale ve opera hiçbir zaman birbirinden bağımsız olarak var olmamıştır; sürekli olarak diğer sanat formlarını beslemiş, ilham vermiş ve yüceltmiştir. Etkileri tiyatro, film, çağdaş müzik, moda ve daha birçok alanda hissediliyor" açıklamasını yaptı.

Amerikalı opera şarkıcısı Isabel Leonard, "Dürüst olmak gerekirse, bu kadar başarılı görünen birinin sanat hakkındaki görüşlerinde bu kadar yetersiz ve dar görüşlü olabilmesine şaşırdım. Kendisini bir sanatçı olarak, ancak bir oyuncunun kendini görebileceği gibi görüyor" açıklamasını yaptı. Leonard ayrıca, "Diğer sanatçılara yönelik ucuz saldırılar yapması, bu röportajda söyleyebileceği diğer her şeyden daha çok şey anlatıyor. Karakteri hakkında çok şey gösteriyor" diye ekledi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN BİR YORUM"

Kanadalı opera sanatçısı Deepa Johnny, "Ne kadar hayal kırıklığı yaratan bir yorum! Canlı tiyatro, bale ve operanın büyüsünden daha etkileyici bir şey yok" derken; İrlandalı opera şarkıcısı Seán Tester, Chalamet'nin yorumlarını "indirgemeci bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

"Bunlar modası geçmiş sanat formları değil. Sürekli yeniden yorumlanan, sürekli gelişen canlı sanat formları" diyen Tester, "Küresel platformlara sahip sanatçıların opera ve baleyi önemsiz olarak nitelendirmesi her zaman ilgi çekici. Opera ve bale savaşlardan sağ çıktı… Bu sanat formlarını önemsiz olarak adlandırmak, sanatın kendisi hakkında olduğundan çok, birinin onu gerçekten deneyimlemek için ne kadar az zaman harcadığı hakkında bir şey söylüyor" ifadesini kullandı.