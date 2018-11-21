DHA'nın haberine göre, arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin kurgusu tartışmaya neden oldu. Gişe rekorları kıran filmde Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ın, Adana'da, eşi Emine'yi evinde bıçaklayarak, kundaktaki kızı Ezo'yu da kundağıyla birlikte duvara vurarak öldürdüğü yönündeki kurgunun gerçek olmadığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı.
Tutanaklara göre, 29 Mayıs 1969'da Mehmet Akbaş, Hatay'ın İskenderun ilçesine göç hazırlığı yaptığı sırada çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gitti. Bu sırada yolda karşılaştığı, 2 çocuğundan küçüğü olan 8 yaşındaki Ahmet'i sevmek istedi, ardından da yanında götürmek için ikna etmeye çalıştı.
Ancak küçük çocuk annesi ile kalmak istediğini söyleyerek ağlamaya başladı. Mehmet Akbaş, oğlunu ikna etmek isterken boşandığı Emine Demirdöver gecelikle sokağa çıkıp, Ahmet'i eve götürmek istedi. Bu sırada Akbaş, üzerinde taşıdığı bıçağı çekip, Emine Demirdöver'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye götürülen Demirdöver, kurtarılamadı.
"AĞIR KÜFÜR ETTİ"
Dosya detaylarında ise hiç gündeme gelmeyen olayla ilgili iddialar dikkat çekti. Kayıtlarda Müslüm filmindeki senaryoda yer alan kundağındaki kızı Ezo'yu duvara vurarak öldürdüğü yönündeki iddialardan söz edilmedi. Hatta, Mehmet Akbaş'ın sadece 2 çocuğu olduğu kayıtlara geçti. Sanık Mehmet Akbaş ise savunmasında, "Yolda karşılaştığım Ahmet'e sarılıp kucağıma aldım. Onu yanımda götürmek istedim. Oğlum gelmek istemedi, ağladı, bu sırada annesi elinde kalınca bir sopayla gelip, bana saldırdı, çok ağır küfürler etti. O sırada seyyar kebapçıda gördüğüm bıçağı aldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
KÜFÜR ETMEMİŞ
Ancak görgü tanıkları, Emine Demirdöver'in Mehmet Akbaş'ın yanına gelip, ağlayan oğlunu alıp, götürmek istediğini, bu sırada sanığın bıçağı çekip, kadını sırtından bıçakladığını iddia etti. Tanık olarak dinlenen Ahmet Akbaş da ağabeyine jilet almak için gittiği bakkaldan dönerken karşılaştığı babasının kendisini götürmek istediğini, kendisinin ise bunu istemediğini söyledi. Ahmet Akbaş, bu sırada gelen annesinin kendisini alıp götürürken babasının onu bıçakladığını, ancak iddia edildiği gibi annesi ile babası arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığını anlattı.
20 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti de Mehmet Akbaş'ın, öldürdüğü Emine Demirdöver'in kendine sopayla vurduğu, ağır küfürler ettiği yönündeki iddiasını tanık beyanlarına göre inandırıcı bulmayınca, Akbaş'ı 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Akbaş'ı cezasını pişmanlık duyması ve mahkemedeki hal ve tavırları nedeniyle 20 yıla indirdi.
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