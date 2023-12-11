İş yerindeki tiner faciasından acı haber: 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 15 yaşındaki Ömer Girgin, tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tiner faciasında yaralanan Ömer Girgin (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
30 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çırak olarak çalışan Ömer Girgin, tinerle sobayı yakmak istediği sırada meydana gelen parlamada yaralandı.
Yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Girgin, hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.