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TİP Seçim sonuçları 2023: TİP yüzde kaç oy aldı?

Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) seçim sonuçları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için Türkiye genelinde toplamda 191 bin 885 sandık kuruldu. Gelen son bilgilere göre kurulan sandıkların yüzde 99,38'i açıldı. Sonuçları yakından takip eden seçmenlerin gözü "TİP yüzde kaç oy aldı ve kaç milletvekili çıkardı?" sorusuna çevrildi. İşte 14 Mayıs 2023 TİP seçim sonuçları...

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  • TİP Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: TİP Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü 13. cumhurbaşkanını ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gitti. AA’dan gelen verilere göre 15 Mayıs sabahı 10.50 itibarıyla sandıkların yüzde 99,38’i açıldı. Sonuç tablosu netleşmeye başlamışken gözler TİP oy yüzdesine çevrildi. Peki, TİP yüzde kaç oy aldı ve kaç milletvekili çıkardı? İşte 2023 TİP seçim sonuçları...
  • TİP Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: TİP Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    MECLİS'TE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUKTA

    Anadolu Ajansı'ndan 15 Mayıs Pazartesi saat 10.50'de geçen verilere göre sandıkların yüzde 99,38'i açılmış durumda.

    Mevcut tabloda 28. dönem TBMM'de Cumhur İttifakı yüzde 49,37 oyla 321 milletvekili, Millet İttifakı 35,12 oyla 213 milletvekili, Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10,53 oyla 66 milletvekili çıkarmış oldu.

    2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TİP Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: TİP Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    TİP SEÇİM SONUÇLARI

    Türkiye İşçi Parti kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Milletvekili Seçimi'nde yüzde 1,73 oy alırken çıkardığı tahmini milletvekili sayısı 4 oldu. Parti Cumhurbaşkanı adayı ise çıkarmadı. 

    TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ HARİTALI DETAYLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
  • TİP Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: TİP Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE İKİNCİ TUR İHTİMALİ

    Cumhurbaşkanı seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 49,42 oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,95 oy aldı.

    Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 5,20 olarak kaydedildi.

    Ancak kesin sonuçlar henüz belli olmadı. Kesinleşmiş sonuçlar YSK'nın ilanın ardından kamuoyuyla paylaşılcak.

    2023 CUMHURBAŞKANLIĞI ŞEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TİP Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: TİP Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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