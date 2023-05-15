14 Mayıs Pazar günü milyonlar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için sandığa gitti. Seçmenler 81 ilde kurulan 191 bin 884 sandıkta oylarını kullandı. Bilindiği üzere seçimin ilk turda tamamlanması için adaylardan birinin yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. Oy sayım işlemlerinin başlamasıyla sonuçlar da açıklanmaya başladı. Peki, Yeşil Sol Parti yüzde kaç oy aldı? İşte 2023 Yeşil Sol Parti seçim sonuçları...