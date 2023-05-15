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Yeşil Sol Parti seçim sonuçları: 2023 Yeşil Sol Parti yüzde kaç oy aldı?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili için oylarını kullandı. AA’dan gelen verilere göre sabah 10.50 itibarıyla sandıkların yüzde 99,38’i açıldı. Oy sayımında sona gelinirken; Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında yer Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim sonuçları gündeme geldi. Sonuçları yakından takip eden seçmenlerin gözü "Yeşil Sol Parti yüzde kaç oy aldı ve kaç milletvekili çıkardı?" sorusuna çevrildi. İşte 14 Mayıs 2023 Yeşil Sol Parti seçim sonuçları

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  • Yeşil Sol Parti Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yeşil Sol Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    14 Mayıs Pazar günü milyonlar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi için sandığa gitti. Seçmenler 81 ilde kurulan 191 bin 884 sandıkta oylarını kullandı. Bilindiği üzere seçimin ilk turda tamamlanması için adaylardan birinin yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. Oy sayım işlemlerinin başlamasıyla sonuçlar da açıklanmaya başladı. Peki, Yeşil Sol Parti yüzde kaç oy aldı? İşte 2023 Yeşil Sol Parti seçim sonuçları...
  • Yeşil Sol Parti Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yeşil Sol Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    MECLİS'TE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUKTA

    Anadolu Ajansı'ndan 15 Mayıs Pazartesi saat 10.50'de geçen verilere göre sandıkların yüzde 99,38'i açılmış durumda.

    Mevcut tabloda 28. dönem TBMM'de Cumhur İttifakı yüzde 49,37 oyla 321 milletvekili, Millet İttifakı 35,12 oyla 213 milletvekili, Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10,53 oyla 66 milletvekili çıkarmış oldu.

    2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Yeşil Sol Parti Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yeşil Sol Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    YEŞİL SOL PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

    Yeşil Sol Parti kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Milletvekili Seçimi'nde yüzde 8,80 oy alırken çıkardığı tahmini milletvekili sayısı 62 oldu. Parti Cumhurbaşkanı adayı ise çıkarmadı. 

    YEŞİL SOL PARTİ HARİTALI DETAYLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Yeşil Sol Parti Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yeşil Sol Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE İKİNCİ TUR İHTİMALİ

    Cumhurbaşkanı seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 49,42 oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,95 oy aldı.

    Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 5,20 olarak kaydedildi.

    Ancak kesin sonuçlar henüz belli olmadı. Kesinleşmiş sonuçlar YSK'nın ilanın ardından kamuoyuyla paylaşılcak.

    2023 CUMHURBAŞKANLIĞI ŞEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Yeşil Sol Parti Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yeşil Sol Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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