Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tipi ve fırtınada mahsur kalanlar kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Ardahan'da tipi ve fırtınada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Ardahan-Şavşat karayolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara geçidinde tipi ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kalan 13 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tipi ve fırtınada mahsur kalanlar kurtarıldı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ardhan-Şavşat ve Ardahan-Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ardahan şavşak karayolu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti