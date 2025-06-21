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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ KAZA! TIR'a arkadan çarptı! Ağır yaralılar var | SON DAKİKA HABERİLERİ | Son dakika haberleri

        TIR'a arkadan çarptı! Ağır yaralılar var!

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun Bilecik istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 07:38 Güncelleme: 21.06.2025 - 09:11
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        TIR'a arkadan çarptı! Ağır yaralılar var!
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        Sakarya'da kaza, saat 03.40 sıralarında D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi mevkii, Bilecik istikametinde meydana geldi.

        YOLCU OTOBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI

        İstanbul-Denizli seferini yapan Asil Taş idaresindeki yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan, Enes Yükselici yönetimindeki TIR'ın sol arka kısmına çarptı.

        TIR DA ÖNÜNDEKİ TIR'A ÇARPTI

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        DHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle TIR, önünde ilerleyen Ahmet Dereli kullandığı başka bir TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        13 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

        Ekipler, otobüste bulundukları yerde sıkışarak yaralanan yolcuları kurtarırken, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 13 yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        SÜRÜCÜLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun Bilecik istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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