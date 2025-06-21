TIR'a arkadan çarptı! Ağır yaralılar var!
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun Bilecik istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Sakarya'da kaza, saat 03.40 sıralarında D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi mevkii, Bilecik istikametinde meydana geldi.
YOLCU OTOBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI
İstanbul-Denizli seferini yapan Asil Taş idaresindeki yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan, Enes Yükselici yönetimindeki TIR'ın sol arka kısmına çarptı.
TIR DA ÖNÜNDEKİ TIR'A ÇARPTI
DHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle TIR, önünde ilerleyen Ahmet Dereli kullandığı başka bir TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
13 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Ekipler, otobüste bulundukları yerde sıkışarak yaralanan yolcuları kurtarırken, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 13 yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun Bilecik istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.