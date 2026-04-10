Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

        TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

        Osmaniye'de TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil TIR'la çarpıştı: 1 ölü

        Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sanayi kavşağında TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü Nevzat Özel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza anı, arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Bahçe ilçesinde bulunan sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki TIR ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Nevzat Özel ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nevzat Özel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı, arkadan gelen bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
