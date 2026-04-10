TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sanayi kavşağında TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü Nevzat Özel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza anı, arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Bahçe ilçesinde bulunan sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki TIR ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Nevzat Özel ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nevzat Özel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı, arkadan gelen bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.