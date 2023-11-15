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        Haberler Gündem Trafik TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Kuzey Marmara'da TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkisinde TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 19:49 Güncelleme: 15.11.2023 - 19:58
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        İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın otomobile çarptığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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        Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

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        İddiaya göre, Emre Bayrak'ın kullandığı 41 E 9891 plakalı TIR sağ şeritte seyir halindeyken aniden sağ şeride geçmeye çalışan 34 TJ 3254 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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        Bir süre otomobili sürükleyen TIR, bariyerleri aşarak orta refüjde durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralı olarak kurtarırken Özbekistan uyruklu Davlydova Ranokhon (60)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Kazada TIR şoförü Emre Bayrak da yaralı olarak kurtuldu.

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        Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatın kaybeden Ranokhon'un cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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        Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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        #beykoz
        #riva
        #Kuzey Marmara Otoyolu
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