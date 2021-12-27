TIR şoförünün talihsiz ölümü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa TIR şoförünün talihsiz ölümü! Sağlık ekibi yerini bulamadı
ABONE OL

Aracında can verdi! Sağlık ekibi yerini bulamayıp, döndü iddiası

Kırklareli'nde TIR sürücüsü, aracının içerisinde ölü bulundu. TIR sürücüsünün olay günü rahatsızlanarak aradığı sağlık ekiplerinin yerini bulamayarak, geri döndükleri iddia edildi. İhmal iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı

TIR şoförünün talihsiz ölümü! Sağlık ekibi yerini bulamadı
TIR şoförünün talihsiz ölümü!
0:00 / 0:00
İHA

Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile Babaeski ilçesi arasındaki karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halindeki TIR'ın içerisinde hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki Sabri A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SAĞLIK EKİPLERİ YERİNİ BULAMADI İDDİASI

TIR sürücüsünün olay günü rahatsızlanarak aracını yol kenarına çektikten sonra 112'den yardım istediği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ise şahsı bulamayıp geri döndükleri, Sabri A.'nın aracının içerisinde fenalaşarak yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Sabri A.'nın ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçirildi. İhmal iddiaları ve şüpheli ölümle alakalı olarak soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama açıklandı mı?
GÜNDEM 15 bin öğretmen adayını ilgilendiriyor
Son dakika: Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı
GÜNDEM Yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
Son dakika: Otobüsün önünü kesti! Dakikalarca tartıştı!
GÜNDEM Otobüsün önünü kesti! Dakikalarca tartıştı!
Kontrolden çıkan traktör cami minaresine çarparak durdu
GÜNDEM Kontrolden çıkan traktör böyle durabildi
1 işçinin ölümüyle sonuçlanan göçük olayında 3 kişi tutuklandı
GÜNDEM Ölümlü göçük olayında 3 kişi tutuklandı
İETT zammı 2022: Yeni akbil fiyatları ve metrobüs, metro ücreti!
GÜNDEM İETT zammı sonrası yeni tarife!
Aylık akbil fiyatı ne kadar? Aylık akbil zammı kaç TL oldu?
GÜNDEM Aylık akbil fiyatları değişti mi?
Mehmet Akif Ersoy kimdir, ne zaman öldü? Mehmet Akif'in şiirleri
GÜNDEM İşte Mehmet Akif Ersoy'un kısaca hayatı
Son dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer soruları yanıtladı
GÜNDEM TÜİK... Tartışmaların odağındaki kurum
İğrenç iddia! Öğrencisini döven öğretmen hakkında korkunç iddia
GÜNDEM O öğretmenle ilgili iğrenç iddialar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.