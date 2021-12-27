TIR şoförünün talihsiz ölümü! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile Babaeski ilçesi arasındaki karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halindeki TIR'ın içerisinde hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki Sabri A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SAĞLIK EKİPLERİ YERİNİ BULAMADI İDDİASI

TIR sürücüsünün olay günü rahatsızlanarak aracını yol kenarına çektikten sonra 112'den yardım istediği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ise şahsı bulamayıp geri döndükleri, Sabri A.'nın aracının içerisinde fenalaşarak yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Sabri A.'nın ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçirildi. İhmal iddiaları ve şüpheli ölümle alakalı olarak soruşturma başlatıldı.