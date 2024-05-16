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        Haberler Gündem Güncel Tır viyadükten uçtu: 2 ölü

        Tır viyadükten uçtu: 2 ölü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 metre yükseklikteki viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:48
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        Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi.

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        Sürücüsü henüz tespit edilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Nizip arasındaki viyadükte korkuluklara çarpıp zemine düştü.

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        İhbar üzerine lay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa (48) ile Aykut Akgül'ü (29) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #trafik kazası
        #Şanlıurfa
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