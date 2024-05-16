Tır viyadükten uçtu: 2 ölü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 metre yükseklikteki viyadükten düşen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Nizip arasındaki viyadükte korkuluklara çarpıp zemine düştü.
İhbar üzerine lay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa (48) ile Aykut Akgül'ü (29) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.