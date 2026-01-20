Habertürk
Habertürk
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Tiramisu Tarifi: Evde Kolay ve Lezzetli Tiramisu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Tiramisu Tarifi: Evde Kolay ve Lezzetli Tiramisu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Tiramisu, kahve aroması ve kremamsı dokusuyla dünya mutfağının en sevilen tatlıları arasında yer alır. Bu nedenle birçok kişi tiramisu tarifi üzerinde internette araştırma yapar. Evde pratik şekilde tiramisu yapmak isteyenler için tarifin tüm detayları ve püf noktaları bu içerikte. Okumaya devam edebilirsiniz…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:04
        Tiramisu Tarifi
        İtalyan mutfağının klasik tatlılarından biri olan tiramisu, özellikle son yıllarda evde en sık denenen tatlı tarifleri arasına girmiştir. Kat kat dizilen kedi dili bisküviler ve yumuşak kremasıyla dikkat çeken bir tatlıdır. Peki tiramisu yapılışı kolay mı? Malzemeler neler?

        Tiramisu tatlısı, doğru oranlar kullanılmadığında sulu ya da ağır bir yapıya dönüşebilir. Oysa ideal bir tiramisu, kahve aroması baskın ama dengeli, kreması ise hafif ve pürüzsüz olmalıdır. Evde hazırlanan tiramisu, kısa sürede yapılabilmesi ve pişirme gerektirmemesi sayesinde özellikle pratik tatlı arayanların ilk tercihlerinden biridir. İşte tarifin detayları…

        TİRAMİSU TARİFİ

        Tiramisu tarifi klasik olarak çeşitli malzemelerle hazırlanır. Kedi dili bisküvi, kahve ve mascarpone bazlı kremayla hazırlanır. Evde yapılan versiyonlarda mascarpone yerine labne peyniri de sıkça tercih edilir. Tiramisu tarifinde en önemli nokta, krema kıvamının doğru ayarlanmasıdır. Ne çok akışkan ne de çok katı olan krema, bisküvilerle dengeli şekilde birleşmelidir. Katlar halinde hazırlanan tiramisu, dinlendikçe lezzetini artırır. Bu nedenle tiramisunun servis öncesinde mutlaka buzdolabında bekletilmesi önerilir.

        TİRAMİSU MALZEMELERİ

        Tiramisu malzemeleri konusunda da araştırma yapan birçok kişi vardır. Evde tiramisu yapmak için gereken malzemeler oldukça kolay bulunur. Klasik bir tiramisu tarifi için ihtiyaç duyulan malzemeler aşağıda verildiği gibidir;

        • 1 paket kedi dili bisküvi
        • 1 su bardağı sıcak su
        • 2 tatlı kaşığı granül kahve
        • 3 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 400 gram labne peyniri
        • 1 paket kakao

        Bu ölçülerle hazırlanan tiramisu yaklaşık 6 ya da 8 porsiyon elde edilmesini sağlar. Kahve miktarı damak zevkine göre artırılabilir. Ek olarak labnenin oda sıcaklığında olması, kremanın daha pürüzsüz olmasına yardımcı olan bir püf noktadır.

        TİRAMİSU YAPIMI KOLAY MI?

        Peki tiramisu yapımı kolay mı? Söz konusu tatlının yapılışı, herhangi bir pişirme gerektirmediği için tatlı tarifleri arasında oldukça kolay kabul edilir. Ancak bazı aşamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar da mevcuttur. Özellikle yumurtaların doğru şekilde çırpılması ve kremanın kesilmemesi önemlidir. Ayrıca bisküvilerin kahveyle fazla ıslatılması, tiramisunun sulu olmasına neden olabilir. Buna rağmen adımlar dikkatli şekilde uygulandığında tiramisu yapımı zahmetsizdir ve mutfakta fazla zaman almaz.

        TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

        Tiramisu nasıl yapılır? Söz konusu tatlının tarifine ilk olarak yeterli miktarda kahvenin hazırlanmasıyla başlanır. Ardından şu aşamalar takip edilebilir;

        • Tiramisu yapımına kahvenin hazırlanmasıyla başlanır.
        • Granül kahve sıcak suda çözülür ve oda sıcaklığına gelmesi için bekletilir.
        • Ayrı bir kapta yumurtaların sarıları ve beyazları ayrılır.
        • Yumurta sarıları toz şekerle birlikte açık renk alana kadar çırpılır.
        • Ardından labne peyniri eklenerek pürüzsüz bir krema elde edilir.
        • Başka bir kapta yumurta beyazları kar haline gelene kadar çırpılır ve kremaya spatula yardımıyla yavaşça eklenir.
        • Kedi dili bisküviler kahveye kısa süre batırılarak borcama dizilir.
        • Üzerine krema sürülür ve katlar bu şekilde tamamlanır.

        Tiramisu, son olarak buzdolabında en az 4 saat dinlendirildikten sonra üzerine kakao serpilerek servis edilir. Son olarak tiramisu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası, kremanın kıvamını doğru ayarlamaktır.

        Siber suçlara yönelik operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı

        Ankara-Siber suçlara yönelik operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı  

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
