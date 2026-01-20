Tiramisu Tarifi: Evde Kolay ve Lezzetli Tiramisu Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

İtalyan mutfağının klasik tatlılarından biri olan tiramisu, özellikle son yıllarda evde en sık denenen tatlı tarifleri arasına girmiştir. Kat kat dizilen kedi dili bisküviler ve yumuşak kremasıyla dikkat çeken bir tatlıdır. Peki tiramisu yapılışı kolay mı? Malzemeler neler?

Tiramisu tatlısı, doğru oranlar kullanılmadığında sulu ya da ağır bir yapıya dönüşebilir. Oysa ideal bir tiramisu, kahve aroması baskın ama dengeli, kreması ise hafif ve pürüzsüz olmalıdır. Evde hazırlanan tiramisu, kısa sürede yapılabilmesi ve pişirme gerektirmemesi sayesinde özellikle pratik tatlı arayanların ilk tercihlerinden biridir. İşte tarifin detayları…

TİRAMİSU TARİFİ

Tiramisu tarifi klasik olarak çeşitli malzemelerle hazırlanır. Kedi dili bisküvi, kahve ve mascarpone bazlı kremayla hazırlanır. Evde yapılan versiyonlarda mascarpone yerine labne peyniri de sıkça tercih edilir. Tiramisu tarifinde en önemli nokta, krema kıvamının doğru ayarlanmasıdır. Ne çok akışkan ne de çok katı olan krema, bisküvilerle dengeli şekilde birleşmelidir. Katlar halinde hazırlanan tiramisu, dinlendikçe lezzetini artırır. Bu nedenle tiramisunun servis öncesinde mutlaka buzdolabında bekletilmesi önerilir.

1 paket kedi dili bisküvi

1 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı granül kahve

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

400 gram labne peyniri

400 gram labne peyniri

1 paket kakao Bu ölçülerle hazırlanan tiramisu yaklaşık 6 ya da 8 porsiyon elde edilmesini sağlar. Kahve miktarı damak zevkine göre artırılabilir. Ek olarak labnenin oda sıcaklığında olması, kremanın daha pürüzsüz olmasına yardımcı olan bir püf noktadır.

Peki tiramisu yapımı kolay mı? Söz konusu tatlının yapılışı, herhangi bir pişirme gerektirmediği için tatlı tarifleri arasında oldukça kolay kabul edilir. Ancak bazı aşamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar da mevcuttur. Özellikle yumurtaların doğru şekilde çırpılması ve kremanın kesilmemesi önemlidir. Ayrıca bisküvilerin kahveyle fazla ıslatılması, tiramisunun sulu olmasına neden olabilir. Buna rağmen adımlar dikkatli şekilde uygulandığında tiramisu yapımı zahmetsizdir ve mutfakta fazla zaman almaz. TİRAMİSU NASIL YAPILIR?