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Deniz gözlüğünün camlarındaki sisli görüntüyü engeller

Kayak yapmak, tüplü dalış yapmak gibi birçok faaliyetlerde kullanılan gözlüklerin camlarında buğu oluşması en sinir bozucu durumlardan biridir. Buğu oluşumu sorununu ortadan kaldırmak için gözlükleri diş macunu ile kapladıktan sonra silerek temizleyebilirsiniz.