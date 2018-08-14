Tırnağınıza diş macunu sürüp bekleyin! 15 dakika sonra...
14.08.2018 - 15:16 | Güncelleme:
Diş macununun bu kullanım şekilleri sizi çok şaşırtacak! Sizler için diş macununun farklı kullanım alanlarını bir araya getirdik. İşte sabah akşam dişlerimizi fırçalamak için kullandığımız diş macununun farklı kullanım alanları...
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Dişlerimizi fırçalamak için kullandığımız diş macununun öyle farklı kullanım alanları var ki... Bu haberi okuduktan sonra diş macununuzu başka alanlarda da kullanacaksınız. İşte detaylar.
Tırnakların parlak ve canlı görünmesini sağlar
Diş macununu, tırnaklarınızı beyazlatıp, parlatarak canlı görünmesini sağlamak için de kullanabilirsiniz.
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Tırnaklarınızın üzerine bir parça diş macunu koyarak tırnaklarınızı diş fırçası yardımıyla ovun. 15 dakika ovduktan sonra tırnaklarınızı durulayın.
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Yapımı kolay olan bu yöntem tırnaklarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
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Sivilceleri kurutur ve yok eder
Sivilce oluşan noktaya içinde beyazlatıcı ve diğer kimyasalların bulunmadığı bir diş macunu sürüp sabaha kadar kurumasını bekleyin. Sivilcenizin kuruyarak küçüldüğünü göreceksiniz.
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Bu yöntem sivilcelerin ortadan kalkmasında etkili olur. Diş macunu sivilceyi ortadan kaldırır ve yağı emer. Hassas ciltlere sahip olanların bu yöntemi uygularken dikkat etmesi gerekir çünkü diş macunu cildin tahriş olmasına sebep olabilir.
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Böcek ısırıklarının meydana getirdiği kaşıntıları durdurur
Kaşıntıdan kurtulmak için böcek ısırıkları üzerine diş macunu sürün. Bu yöntem aynı zamanda cildinizdeki oluşan yaraları da serinletmeye yardımcı olur.
Saçınızı boyama işlemi sırasında alnınıza, kulağınıza ya da elinize boya bulaşırsa, diş macunuyla çıkarabilirsiniz.
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Biberondaki kokuyu giderir
Biberonlara gün geçtikçe süt kokusu siner. Kokuyu ortadan kaldırmak için biberonu bir diş fırçası yardımıyla fırçalayın ve iyice durulamaya dikkat edin.
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Diş macunu kullanımı bu kokuyu ortadan kaldıracaktır.
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Ellerde oluşan kötü kokuları temizler
Diş temizliğinde ağzınızdaki kokuların giderilmesini sağlayan diş macunu, ellerinizdeki kötü kokuların da temizlenmesini sağlayacaktır. Özellikle soğan veya sarımsak gibi elde kokusu kalan yiyeceklere karşı diş macunu çok etkilidir. Ellerinizi diş macunu ile yıkadığınızda kötü kokuları yok ederek dezenfekte olmasını sağlayacaktır.
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Deniz gözlüğünün camlarındaki sisli görüntüyü engeller
Kayak yapmak, tüplü dalış yapmak gibi birçok faaliyetlerde kullanılan gözlüklerin camlarında buğu oluşması en sinir bozucu durumlardan biridir. Buğu oluşumu sorununu ortadan kaldırmak için gözlükleri diş macunu ile kapladıktan sonra silerek temizleyebilirsiniz.
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