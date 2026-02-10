Metabolizma hızından kalp sağlığına kadar birçok sistemi yöneten tiroit bezinin sağlığı, beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili. İyot, selenyum ve vitamin dengesi bozulduğunda tiroit fonksiyonları da zarar görüyor.

TİROİD BEZİNİN VÜCUT İÇİN ÖNEMİ

Boynun hemen altında yer alan ve kelebek şeklinde olan tiroid bezi, vücudumuzdaki pek çok hayati sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesinde kilit rol oynar. Metabolizma hızından sindirim sistemine, nörolojik gelişimden kalp-damar sağlığına kadar pek çok fonksiyon, tiroid hormonlarının dengeli çalışmasına bağlıdır.

Tiroid bezinin sağlıklı olması, vücudun bir makine gibi uyum içinde çalışması anlamına gelir. Bu denge bozulduğunda ise vücut kendini koruma yeteneğini kaybedebilir ve yüzlerce biyokimyasal süreç olumsuz etkilenmeye başlar.

UYARI: Her bireyin tiroid yapısı ve ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle tiroid sağlığını korumak veya iyileştirmek için kişiye özel bir beslenme planı oluşturulmalı ve mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

TİROİD HORMONLARI VE İYOT DENGESİ

Tiroid bezinin temel görevi, T3 (triiyodotironin) ve T4 (tiroksin) hormonlarını üretmektir. Bu hormonların üretimi ise doğrudan iyot varlığına bağlıdır. İyot eksikliği kadar fazlalığı da tiroid fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle vücutta iyot dengesinin korunması son derece önemlidir.

İyot ihtiyacının karşılanmasında deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve kaya tuzu etkili kaynaklardır. Ancak bu besinler tüketilirken ölçüyü kaçırmamak gerekir. TİROİD SAĞLIĞINDA MİNERALLERİN ROLÜ Tiroid hormonlarının aktif hale gelmesi ve TSH hormonunun düzenli çalışması için çinko önemli bir mineraldir. Özellikle hipotiroidi hastalarında çinko alımı büyük fayda sağlar. Çinko; kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et ve tavuk etinde bol miktarda bulunur. Selenyum ise güçlü bir antioksidan olup tiroid dokusunu koruyucu etkiye sahiptir. Kuru baklagiller, yumurta, sardalya, ton balığı ve fındık selenyum açısından zengin besinlerdir. Gerekli durumlarda takviye olarak alınabilir ancak bu mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. TİROİD İÇİN ÖNEMLİ VİTAMİNLER Tiroid bezinin sağlıklı çalışmasında A, E, D ve K2 vitaminleri kritik öneme sahiptir. A vitamini, T4 hormonunun aktif form olan T3'e dönüşümünü destekler. Havuç, tatlı patates ve bal kabağında bolca bulunur. D vitamini, kemik yoğunluğunu korur ve bağışıklık sistemini destekler. Somon, sardalya ve yumurta sarısı önemli kaynaklardır.