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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMO 10 bin ton kabuklu fındığın satışını yapacak - İş-Yaşam Haberleri

        TMO 10 bin ton kabuklu fındığın satışını yapacak

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 mahsulü Levant kalite 10 bin ton kabuklu fındık satacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 20:52 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:53
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        TMO 10 bin ton kabuklu fındığın satışını yapacak
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        Ofisin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TMO'nun Samsun Başmüdürlüğü stoklarındaki 2022 mahsulü Levant kalite 10 bin ton yüzde 20 opsiyonlu kabuklu fındığın satış ihalesi, Milli Müdafaa Cad. No:18 Bakanlıklar/Ankara" adresindeki Genel Müdürlükte 20 Haziran saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

        Kabuklu fındıklar, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre ilave nakliye ve manipülasyon dahil, KDV hariç kilogramı 150 lira taban fiyatla kapalı zarflı teklif alma ve sonrasında teklif sahipleri ile açık artırma yöntemine göre ihale edilecek.

        İhale ile ilgili detaylı bilgi Genel Müdürlük Fındık İşleri Dairesi Başkanlığından edinilebilecek.

        İstekliler, teklif zarflarını, kabuklu fındık ihale satış şartnamesinde belirtilen belgeler ile birlikte TMO Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 10.30'a kadar elden verecek.

        İhale günü saat 10.30'dan sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Teklifler, ihale tarihinden sonraki 5. iş günü saat 18.00'e kadar geçerli olacak. İsteklilerin, ihalede verecekleri teklif fiyatıyla teklif miktarının çarpımından oluşacak toplam tutarın en az yüzde 3'ü oranında ve süresi 20 Temmuz'dan sonra olacak şekilde geçici teminat vermeleri gerekecek. Geçici teminat, banka mektubu olarak verilebileceği gibi ihale öncesinde TMO veznesine nakit olarak da yatırılabilecek.

        İhaleye katılmak isteyenler, şartname ve sözleşme belgelerini "www.tmo.gov.tr" internet sitesinin "İhale İlanları" bölümünden görebilecek.

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