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Haberlerİş-Yaşam

TMO'dan çekirdeksiz kuru üzümde 10 bin tonluk alım

AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, çekirdeksiz kuru üzümde fiyatın 10 liranın altına düşmesinin ardından 10 Eylül itibarıyla alımlara başladıklarını belirterek, "Gelinen noktada yaklaşık 10 bin ton civarında bir randevu var. Bunun 3 bin tonu teslim edilmiş durumda. Günden güne TMO'nun alımlarına ilgi yoğunlaşmakta, bu da memnuniyet verici." dedi

çekirdeksiz kuru üzüm alımı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki üzüm alım merkezini ziyaret eden Güldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üründe rekolte ve kalitenin yüksek olduğunu söyledi.

Geleneksel ihraç ürünü olan kuru üzümü en değerli şekilde pazarlamak istediklerini dile getiren Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çekirdeksiz kuru üzümde fiyatın 10 liranın altına düşmesi halinde piyasaya müdahale edileceği yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Güldal, şöyle devam etti:

"İlk başlarda 10 liranın üzerinde giden fiyatlar bir süre sonra 8 liraya gerilemeye başlayınca müdahale alımı kararı verdik. Bu nedenle 10 Eylül itibarıyla 9 numara üzümü 10 liradan almaya başladık. Gelinen noktada yaklaşık 10 bin ton civarında bir randevu var. Bunun 3 bin tonu teslim edilmiş durumda. Günden güne TMO'nun alımlarına ilgi fevkalade yoğunlaşmakta, bu da memnuniyet verici.

Biz şunu ifade ediyoruz, üreticimiz hiçbir şekilde üzümünü değerinin altında teslim etmesin. Kalite kriterlerine uygun olarak getirdikleri kuru üzümler eksperlerimiz tarafından değerlendiriliyor ve son derece hassas bir şekilde kıymetlendirilerek alım yapılıyor."

"FİYATLAR 8,5 LİRA İLE 10,5 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

TMO olarak 20 günde ödeme sözü verdiklerini ancak bunu daha da geri çektiklerini belirten Güldal, "İlk 7 günlük alımlarımızın ödemelerini önceki gün 11 milyon lira olarak yaptık ve üreticilerimiz paralarını tahsil ettiler. Yine kısa aralıklarla ödemelere devam edeceğiz." dedi.

Güldal, kuru üzüm üreticilerinin, devletin ve TMO'nun yanlarında olduğunu unutmaması gerektiğini, ürün geldiği sürece alımlara devam edeceklerini ifade etti.

Bazı milletvekillerinin kuru üzüm için belirlenen fiyatlarla ilgili eleştirilerde bulunduğunu, bunların doğru olmadığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

"Bizim kuru üzüm alım fiyatlarımız 9 numara için 10 lira. Üzümün kalitesine göre bu azalıyor veya artıyor. Ortalamamız 9,83. Verdiğimiz fiyatlar da 8,5 lira ile 10,5 lira arasında değişiyor. Kalite çok iyi olduğu için ağırlıklı olarak 8 ve 9 numara üzüm geliyor. Dolayısıyla bizim 8,5 liranın altında bir fiyat vermemiz söz konusu değil. Yapılan açıklamaların fiyat boyutu kesinlikle doğru değil. Alım kriterlerimizin sıkıntılı olduğu veya zor olduğu iddiaları da doğru değil. Üreticilerimizle de görüştük, hepsi memnun. Ürünleri gözleri önünde kontrol ediliyor, paralarını kısa sürede tahsil edebiliyorlar. Herhangi bir tereddüt ya da endişeleri olursa başka alıcılara da satabilirler."

Güldal, daha sonra Salihli ve Alaşehir'deki alım merkezlerinde incelemelerde bulundu.

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