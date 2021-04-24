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Haberlerİş-YaşamTOBB ABD'de Türkiye Ticaret Merkezi kurdu
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TOBB'un ABD'deki ticaret merkezi Ankaralı sanayicilere tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ABD'nin Şikago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi, Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) düzenlediği toplantıyla Ankaralı sanayicilere tanıtıldı. ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, Türkiye ile ABD arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleştirilmesi ve Türk firmaların ABD pazarında etkinliğinin artırılması için TOBB'un Şikago Türkiye Ticaret Merkezi'nin önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu da, Türkiye Ticaret Merkezi'nde Türk şirketleri için farklı birimlerin bulunduğunu, burada danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri sunulduğunu ifade etti

TOBB ABD'de Türkiye Ticaret Merkezi kurdu
AA

Ankara Sanayi Odası (ASO),düzenlediği toplantıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ABD'nin Şikago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi'ni, ihracat yapmak isteyen Ankaralı sanayicilere tanıttı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar başkanlığında gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, Şikago Ticaret Merkezi hakkında bir sunum yaparak ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıya ASO üyesi çok sayıda sanayici katıldı.

Cabbar, Ticaret Bakanlığının desteğiyle kurulan ticaret merkezlerinin önemli işlev üstlendiğini belirterek, TOBB'un Şikago'da kurduğu merkezin ihracat yapmak isteyen ASO üyeleri için Amerikan pazarında çok önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

'TÜRK FİRMALARIN ABD PAZARINDAKİ İVMESİ ARTMALI'

Türkiye ile ABD arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleştirilmesi ve Türk firmaların ABD pazarında etkinliğinin artırılması için TOBB'un Şikago Türkiye Ticaret Merkezinin önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Cabbar, "ABD dünyanın en büyük ithalatçısı, Şikago ise imalat sanayisinin merkezi konumundadır. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 10 milyar dolar sınırını geçmiştir. Dolayısıyla Türkiye Ticaret Merkezi aracılığıyla Türk firmaların ABD pazarındaki ivmesi artırılmalıdır. Türkiye ticaret merkezleri ile yurt dışında tek başına birim açma imkanı olmayan firmalar ofis, depo, sergi salonu hizmetleriyle hukuki/mali danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu bağlamda ihracatçılara çeşitli kolaylıklar sağlayan Türkiye ticaret merkezlerinin yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir" dedi.

'SATIŞ VE PAZARLAMA ALANINDA HİZMET VERECEK'

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu da Türkiye Ticaret Merkezi'nde Türk şirketleri için farklı birimlerin bulunduğunu, burada danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri sunulduğunu ifade etti.

Şikago Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin bilgi veren Ciritoğlu, "Burada bizim 4 ana hedefimiz bulunmakta. Firmalara tedarik zinciri oluşturmak, yeni satış kanalları oluşturmak, firmalarımızı ortak girişim ve teknolojik ortaklıkta yalnız bırakmamak ve doğrudan yatırımlarında yanlarında olmak üzere yola çıktık. Merkezimiz, belirlenen sektörlerdeki Türk şirketlerine satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası hizmetler alanında hizmet verecek, Türkiye ürünlerinin ABD pazarına girişini ve pazarda tutunmasını kolaylaştıracak her türlü hizmet sunulacak" bilgilerini paylaştı.

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