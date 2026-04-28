Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.579,99 %-0,10
        DOLAR 45,0509 %0,03
        EURO 52,7184 %-0,19
        GRAM ALTIN 6.711,88 %-1,01
        FAİZ 40,40 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,40 %-2,69
        BITCOIN 76.709,00 %-0,34
        GBP/TRY 60,9076 %-0,14
        EUR/USD 1,1695 %-0,22
        BRENT 111,19 %2,73
        ÇEYREK ALTIN 10.973,93 %-1,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TOBB: Döviz dönüşüm desteği en az bir yıl daha uzatılmalı

        TOBB: Döviz dönüşüm desteği en az bir yıl daha uzatılmalı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankası'nın döviz dönüşüm desteği uygulaması 30 Nisan'da sona ermektedir. Söz konusu desteğin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Döviz dönüşüm desteği en az bir yıl daha uzatılmalı"

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz dönüşüm desteği uygulamasının 30 Nisan'da sona ereceğini belirterek, "Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve ihracat pazarlarında rekabetin sertleştiği bu dönemde, Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için reel sektörümüzün rekabet gücünün korunması kritik önem taşımaktadır" dedi.

        "Söz konusu desteğin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulduğunu" ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bununla birlikte, mevcut yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteği hem oran itibarıyla yetersiz kalmakta hem de uygulama şartları reel sektör açısından ağır işlemektedir. Uygulamanın daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi; destek oranının ise artırılması gerekmektedir. Bu yönde atılacak adımlar, sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza moral verecek, firmalarımızın finansman koşullarını destekleyecek ve ihracat hacmimize olumlu katkı sağlayacaktır."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        İnsanlık nereye koşuyor?