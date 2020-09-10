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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen 6'ıncı dönem TOBB Türkiye 100’e başvuran şirketlerin değerlendirmeleri tamamlandı.

2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yapılan sıralamada, Bufala Süt Ürünleri'nin en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdiği belirtildi.

Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral ortaklığında 2013 yılında kurulan Bufala Süt Ürünleri Sanayi, Kocaeli’nin mandalarıyla ün yapmış Kandıra ilçesinde faaileyet gösteriyor. Şirket bünyesinde Buffa markası ile İtalyan peynirleri Mozzarella, Burrata, Ricotta ve Mascarpone ile birlikte manda yoğurdu ve kaymak da üretiliyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin olarak Bufala Süt Ürünleri'nin hissedarı Niyazi Yelkencioğlu'na bir bilgilendirme yazısı gönderdi. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye 100 şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin organizasyonunda yapılacak ödül töreniyle kamuoyuna ilan edileceklerdir. Ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadelesinin tamamlanmasının ardından Türkiye 100 ödül töreni konusunda sizlere bilgi verilecektir. Türk iş dünyası olarak koronavirüs ile mücadele kapsamında içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, çalışanlarınızı, yöneticilerinizi ve sizi tekrar tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı.