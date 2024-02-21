'Todes Müzikali' Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en hızlı ve tempolu dans gösterilerinden birini sunan ve yarattıkları figürlerle ünlenen Todes Dans Topluluğu İstanbul'da sahne alacak.

Alla Duhova tarafından 1986 yılında kurulan topluluk, dünyada 400'ün üzerinde dans okulu ve 8 binin üzerinde öğrencisi olan büyük bir dans ve şov imparatorluğu. Grup kurulduğu günden bugüne ''Todes Gezegeni'' olarak adlandırılan büyük bir akım oluşturmuş durumda.

Michael Jackson, Mariah Carey, Ricky Martin gibi dünyaca ünlü starlarla sahne almış olan 'Todes Müzikali' Amerika, Avusturalya, Fransa, Çin, Bulgaristan, İspanya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore gibi birçok ülkede sahne aldı. Grup kendisini sevgi, kıskançlık, bekleyiş gibi insanların temel içgüdülerini hareketlendiren bir dans topluluğu olarak nitelendiriyor. Senkronize halde dünyanın en hızlı dans gösterisini yapan topluluk, “Dansın Formulası” olarak da tanımlanıyor. 23-24 Şubat tarihlerinde Tim Show Center‘da seyirciyle buluşacak etkinliğin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.