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Tofaş, faaliyetlerine sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda devam ettiğini ve bu kapsamda “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayınladığını bildirdi.

Tofaş'ın 2006’da başlayan temel olarak iş güvenliği, kalite, maliyet ve çevre konularına odaklanılan Dünya Klasında Üretim (WCM) programında 2013’te Fiat Chrysler fabrikaları arasında “Altın Seviye”deki ilk üç arasına girdiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, şirket 2019’da gerçekleşen denetim sonucunda ise puanını 81’e yükselterek en yüksek puana sahip otomobil fabrikası oldu.

Öte yandan, Tofaş'ın, aynı dönemde uzun yıllardır devam etmekte olan çevre yönetimi kapsamındaki çalışmalarını arttırarak, enerji, su ve karbondioksit azaltımı sağlamaya devam ettiği ve üretim süreçlerinde oluşan atığın tamamının uygun yöntemlerle geri kazanımını sağladığı kaydedildi.

Tofaş’ın 2019 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ise 9,26’ya yükseltildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Yarım asırlık deneyim ve birikimimizin gücü ile 2019’da küresel ve ülke düzeyinde yaşanan zorlayıcı ekonomik gelişmelere rağmen, paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ettik. Bir yandan 2,3 milyar dolar ihracat geliri ve 919 milyon dolar dış ticaret fazlası yaratırken iç pazara yönelik faaliyetlerimizde performansımızı artırdık. Hedefimiz, şirketimizin sürdürülebilir başarısını, müşterileri için değer yaratan, çalışanlarının ve iş ortaklarının parçası olmaktan gurur duydukları küresel bir şirket olarak devam ettirmek. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.