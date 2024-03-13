Tofaş'ın net kârı yüzde 61 arttı

Tofaş, 2023 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Buna göre, 2023 yılında satış gelirlerini yüzde 3 artıran Tofaş, 127.6 milyar TL gelir elde etti. Şirketin geçen yılki net kârı da yüzde 60.7 oranında artışla 15,1 milyar TL'ye yükseldi.

Raporda, ekonomideki koşulların yanı sıra teknolojik gelişmelerle birlikte otomotiv dünyasının hızlı değişmeye devam ettiği ve, yoğun rekabetin yaşandığı 2023 yılında Tofaş'ın sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, ekonomik değer yaratmaya, toplumsal gelişimi destekleyici projeler üretmeye, çevresel, sosyal ve yönetsel performansı sürekli iyileştirerek paydaşları için yaratılan değeri artırmaya devam edileceği vurgusu yapıldı.

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'TÜRKİYE'NİN OTOMOTİV ÜRETİMİNİN YÜZDE 16'SINI GERÇEKLEŞTİRDİ'

Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, faaliyet raporunda yaptığı değerlendirmede, Cumhuriyetle neredeyse yaşıt bir topluluk olarak, kurumsal ilke olarak benimsedikleri, Vehbi Koç'un "Ülkem varsa ben de varım; demokrasi varsa hepimiz varız" sözleri doğrultusunda çağdaş Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve hizmetkârı olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Koç, Şubat ayında meydana gelen büyük depremde yitirilen on binlerce yurttaşımızın acısını asla unutmayacaklarını söyleyerek, bölgeye destek vermeyi sürdüreceklerini de belirtti.

Türkiye otomotiv sektörünün Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını hatırlatan Ömer M. Koç, pazarın 2023 yılında, bir önceki yıla göre toplamda yüzde 9 artışla 1 milyon 468 bin 393 adet üretim seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

Koç, "55'inci kuruluş yılını geride bırakan Tofaş, 2023 yılında 7 milyonuncu aracını üretirken, 240 bin adetle ülkemiz otomotiv üretiminin yüzde 16'sını gerçekleştirdi ve 60 bin adetlik ihracat yaptı. Türkiye binek ve hafif ticari araç pazarında yüzde 16,2 pay elde eden Tofaş, Fiat markasıyla sektör liderliğini 5'inci yıla taşırken, tüm markalarımız da kayda değer bir pazar büyümesi elde etti" dedi.

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Koç, 2023 yılının Mart ayında Koç Holding ile Stellantis Grubu arasında imzalanan çerçeve anlaşma ve Temmuz ayında Tofaş ile Stellantis Türkiye arasındaki satın alma anlaşması olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Çok önemli bu stratejik iş birliği, Koç Holding ve Stellantis'in ülkemizin geleceğine olan büyük güvenlerinin güçlü bir teyididir. Rekabet Kurumu onayı da dâhil olmak üzere, düzenleyici onaylara tâbi olan bu işlemin 2024 yılında tamamlanmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'PREMİUM MARKALARDA BÜYÜME DİKKAT ÇEKTİ'

Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Cengiz Eroldu ise Tofaş olarak Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki beş marka ile 200 bin 204 satış adedi ile pazar liderliğini sürdürdüklerine ve Tofaş'ın temsil ettiği markalarla tüm segmentlerde başarılı sonuçlar elde ettiğini de söyledi.

Eroldu "Tofaş'ta geliştirerek, ürettiğimiz ve 2023'te Türkiye pazarındaki 500 bininci satışı gerçekleşen Egea'nın, yenilenen versiyonlarıyla 8 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olması hepimizi bir kez daha gururlandırdı. Premium markalarımızdaki büyümenin dikkat çektiği 2023 yılında; Jeep satışlarında yüzde 50 artış sağlandı. Alfa Romeo markamızda da satışlarımızı 3 katına çıkardık. Lüks segmentte önemli yeri olan Maserati markamızın satışlarında son 3 yılda 12 kat artış gerçekleşirken, 2023 satışları 600 adedi geçti. Tüm bu operasyonel verilerin ışığında, şirketimizin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 3, net kârı da yüzde 61 artış gösterdi" bilgilerini paylaştı.

'AR-GE İTİCİ GÜCÜMÜZ'

Cengiz Eroldu, Tofaş'ın Stellantis Grubu bünyesinde yeni araç geliştirme yetkinliğine ve sorumluluğuna sahip ileri Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olduğunu ve Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerinden biri konumunda bulunduğunu kaydetti.

Tofaş'ın küresel otomotiv yazılımı alanındaki ihtiyaçlara yanıt vermek üzere faaliyet kapsamını ve Ar-Ge ekosistemini genişletmeyi, Ar-Ge ihracatını artırmayı hedeflediğini söyleyen Eroldu, "32 Avrupa Birliği projesinin 2023 yıl sonu itibariyle 21'ini tamamlayan Ar-Ge Merkezimiz, 2023 yılında 8 yeni projenin kabulünü de alarak devam eden proje sayısını 19'a çıkardı. Dijital optimizasyon uygulamalarıyla akıllı fabrikaya yönelik çalışmalar kapsamında, Son 5 yılda dijitalleşme alanında 1.700'ü aşkın proje gerçekleştirdik. Connect uygulamasını 2024 yılında bünyemizdeki diğer markalarımızda kullanılabilir hale getirerek, bu teknolojiyi daha geniş kitlelerle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.