Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan (TOGG) açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor.

Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik’teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

TOGG BENDE VARIM KAMPANYASI BAŞVURU İŞLEMLERİ

TOGG BENDE VARIM SİTESİ GİRİŞ

Oluşturduğun görseli cihazına indir ve #YenilikteBenDeVarım hashtagi ile sosyal medya hesabında paylaş.