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TOGG işçi alımı yapıyor! TOGG işçi alımı başvuru detayları...

Yerli otomobil TOGG, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan indi. Bursa Gemlik'teki fabrika açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) iş başvurusu hakkında da bilgi verdi. İşte, TOGG işçi alımı başvuru detayları...

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  • TOGG İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2022 | TOGG işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOGG iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    TOGG iş ilanları ve başvuru ekranı, yerli otomobilin fabrika açılışının ardından gündeme geldi. Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu TOGG'un ilk seri üretim aracı 29 Ekim Cumartesi günü banttan inerken ilk iş ilanları da yayımlandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar "TOGG işçi alımı yapılacak mı,  başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte, TOGG işçi alımı ilanları ve başvuru detayları hakkında merak edilenler...
  • TOGG İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2022 | TOGG işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOGG iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    TOGG İŞÇİ ALIMI YAPILIYOR MU?

    2030 yılına kadar 1 milyon adet üretim planlanıyor. TOGG, Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.
  • TOGG İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2022 | TOGG işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOGG iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    "20 BİN KİŞİYE DOLAYLI İSTİHDAM SAĞLANACAK"

    Bursa Gemlik'teki TOGG fabrikasının açılış törenindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait TOGG’un üretiminde Anadolu’nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilirken 4300 kişiye doğrudan 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. 2030’a kadar üretilecek 1 milyon adet araçla milli gelirimize 50 milyar dolardan cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla kazanç sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
  • TOGG İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2022 | TOGG işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOGG iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    TOGG İŞ İLANI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Altı farklı renğe sahip olan ilk otomobil 29 Ekim günü banttan indi. TOGG iş ilanları sosyal medya platformu Linedin üzerinden yayımlanıyor. TOGG iş ilanı başvuruları uygulama üzerinden alınıyor.
  • TOGG İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2022 | TOGG işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOGG iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    TOGG İŞ İLANLARI

    Digital User Engagement (Gamification&Loyalty)

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Digital User Engagement" alımı yapılıyor.

    PD Product Launch - BIW

    TOGG'un Bursa Gemlik'te bulunan üretim tesisinde istihdam edilmek üzere "PD Product Launch - BIW" alımı yapılıyor.
  • TOGG İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2022 | TOGG işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOGG iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    User Care Management

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "User Care Management" alımı yapılıyor.

    Budget & Reporting

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Budget & Reporting" alımı yapılıyor.
  • TOGG İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2022 | TOGG işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOGG iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    Risk Assessment and Internal Audit

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Risk Assessment and Internal Audit" alımı yapılıyor.

    Advanced Driver-Assistance System (ADAS)

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Advanced Driver-Assistance System" alımı yapılıyor.
  • TOGG İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2022 | TOGG işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOGG iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    Cost Engineer

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Cost Engineer" alımı yapılıyor.

    Supply Chain - Packaging Development

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Supply Chain - Packaging Development" alımı yapılıyor.
  • TOGG İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2022 | TOGG işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOGG iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    Risk Assessment /Insurance

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Risk Assessment /Insurance" alımı yapılıyor.

    IT Project Management

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "IT Project Management" alımı yapılıyor.
  • TOGG İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2022 | TOGG işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOGG iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    Serviceability

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Serviceability" alımı yapılıyor.

    Electronics/Electrics Systems Architect

    TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Electronics/Electrics Systems Architect" alımı yapılıyor.

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