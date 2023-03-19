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TOGG ne zaman teslim edilecek?

Yerli otomobil TOGG'un ön siparişi 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. Ön sipariş sürecinin sona ermesinin ardından kuralar çekilecek ve ilk etapta 20 bin araç sahibine teslim edilecek. Başvurular devam ederken gözler TOGG ne zaman yollarda olacak? sorusuna çevrildi. İşte TOGG teslim tarihi...

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  • TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte yollara çıkacak? TOGG kura ne zaman çekilecek?

    TOGG T10X için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında internet sitesi üzerinden alınıyor. TOGG resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; TOGG'un T10X modeline 24 saat içerisinde 22 bin 150 adet başvuru alındı. Ön sipariş başvuru sürecinin sona ermesiyle hak sahiplerinin belirlenebilmesi için kura çekimi düzenlenecek. Peki, TOGG ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...
  • TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte yollara çıkacak? TOGG kura ne zaman çekilecek?

    TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

    TOGG siparişi verebilmek için öncelikle bir profil (Tru.ID) oluşturulacak. Profillerini oluşturan kullanıcılar üç farklı versiyonda satışa sunulan Togg T10X’in tercih ettiği versiyonunu, donanımını, rengini ve jantlarını aynı alan üzerinden belirleyebilecek. Daha sonra kullanıcılar burada bir e-cüzdan da açarak ön siparişe katılmak için gerekli olan 60 bin TL’lik kaporayı kredi kartı ya da banka hesapları üzerinden dijital cüzdana aktaracak.
  • TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte yollara çıkacak? TOGG kura ne zaman çekilecek?

    TOGG KURASI NE ZAMAN?

    Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.
  • TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte yollara çıkacak? TOGG kura ne zaman çekilecek?

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
  • TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte yollara çıkacak? TOGG kura ne zaman çekilecek?

    Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak. 
  • TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte yollara çıkacak? TOGG kura ne zaman çekilecek?

    TOGG T10X HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLECEK?

    TOGG T10X kuraları çekildikten sonra ay sonundan itibaren teslimatlara başlanacak. 
  • TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte yollara çıkacak? TOGG kura ne zaman çekilecek?

    TOGG’UN FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU! 

    V1 RWD Standart Menzil 953 bin lira

    V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin lira

    V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin lira

     
  • TOGG ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte yollara çıkacak? TOGG kura ne zaman çekilecek?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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