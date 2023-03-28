Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Togg T10X için 10.7 milyar TL'lik sipariş

Togg T10X, 16-27 Mart tarihleri arasında süren ön sipariş sürecinde, 177 bin 467 adet ön talep toplandığını açıkladı. Togg, 29 Mart'ta ön sipariş verenler arasında noter huzurunda dijital çekiliş düzenleneceğini ve çekiliş sonucunda T10X'i teslim almaya hak kazanan 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacağını bildirdi. T10X ön siparişlerinde 60 bin TL ödeme şartı arandığı göz önüne alındığında, şirketin yerli otomobil için 10.7 milyar TL'lik ön sipariş aldığı anlaşılıyor

Togg T10X için 10.7 milyar TL'lik sipariş
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yerli elektrikli otomobil Togg T10X için ön sipariş süreci 27 Mart saat 22.00 itibariyle sona erdi. Şirketten yapılan açıklamada, 177 bin 467 adet ön sipariş alındığı bildirildi.

T10X'in ön sipariş süreci 16 Mart saat 18.30 itibariyle resmi olarak başlamıştı. Togg'un ilk modeli olan T10X, satışa sunulmasının üzerinden geçen ilk 4 saatte 7 bin 734 adetlik talep toplamış, böylece Türkiye elektrikli araç pazarının 2022'de ulaştığı rakamı da 4 saatte geçmişti.

Otomobilin satışa çıkmasının üzerinden geçen 1 haftada, T10X için verilen sipariş sayısı 100 bin kişiye ulaşmıştı. Bunun üzerine üretim rakamını artıma kararını alan Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek otomobil sayısını 20 bin olarak güncelledi. Böylece 2023 için hedeflenen toplam üretim adedi de 8 bin adet artarak 28 bin adede çıktı.

Togg'un ön sipariş süreci kapsamında, dijital kanallar üzerinden her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Togg'un mobil uygulaması Trumore e-Cüzdan’a 60 bin TL’yi aktardıktan sonra çekilişe katılmaya hak kazandı.

T10X ön siparişlerinde 60 bin TL ödeme şartı arandığı göz önüne alındığında, şirketin yerli otomobil için toplamda 10.7 milyar TL'lik ön sipariş aldığı anlaşılıyor.

DİJİTAL ÇEKİLİŞ YARIN

Togg, 29 Mart'ta ön sipariş verenler arasında noter huzurunda dijital çekiliş düzenleyecek.

Verilen bilgiye göre, çekiliş sonucunda T10X'i teslim almaya hak kazanan 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

2 FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ BULUNUYOR

T10X şeklinde adlandırılan Togg'un ilk elektrikli otomobilinin iki farklı versiyonu bulunuyor. Donanım özellikleri ve batarya kapasitesine göre aracın fiyatı değişkenlik gösterirken, fiyatlar 953 bin TL'den başlayıp 1 milyon 215 bin TL'ye kadar çıkıyor.

160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), batarya seçeneğine göre 314 ve 523 kilometrelik menzil değeri ile alınabiliyor.

T10X’in 52.4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16.7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88.5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16.9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklanıyor.

Togg T10X'in fiyatları ise şu şekilde;

- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB'den elektrikli araç şarj istasyonu kararı
OTOMOBİL AB'den şarj istasyonu kararı
Elektrikli otoda yarış başlıyor
OTOMOBİL Elektrikli otoda yarış başlıyor
Tesla’dan Türkiye için 4 Nisan mesajı
OTOMOBİL Tesla’dan Türkiye mesajı
TAYSAD başkanlığına yeniden Albert Saydam seçildi
OTOMOBİL TAYSAD Başkanı Saydam'dan sektöre uyarı
Seat'tan İstanbul için yeni konsept planı
OTOMOBİL Seat'tan İstanbul için yeni 'konsept' planı
TOGG çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar? TOGG çekiliş sonucu sorgulama ekranı!
OTOMOBİL TOGG ne zaman satışa çıkacak?
AB ile Almanya içten yanmalı motorlarda anlaştı
OTOMOBİL AB ile Almanya içten yanmalı motorlarda anlaştı
Togg çekilişle teslim edilecek T10X sayısını artırdı - Yerli Otomobil TOGG Haberleri
OTOMOBİL Togg teslim edilecek T10X sayısını artırdı
Togg T10X 7 günde 100 bin ön siparişe ulaştı
OTOMOBİL Togg 7 günde 100 bin ön siparişe ulaştı
Cupra ABD'ye girmek için kolları sıvadı
OTOMOBİL İspanyol marka ABD için kolları sıvadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.