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HABERTURK.COM

Yerli elektrikli otomobil Togg T10X için ön sipariş süreci 27 Mart saat 22.00 itibariyle sona erdi. Şirketten yapılan açıklamada, 177 bin 467 adet ön sipariş alındığı bildirildi.

T10X'in ön sipariş süreci 16 Mart saat 18.30 itibariyle resmi olarak başlamıştı. Togg'un ilk modeli olan T10X, satışa sunulmasının üzerinden geçen ilk 4 saatte 7 bin 734 adetlik talep toplamış, böylece Türkiye elektrikli araç pazarının 2022'de ulaştığı rakamı da 4 saatte geçmişti.

Otomobilin satışa çıkmasının üzerinden geçen 1 haftada, T10X için verilen sipariş sayısı 100 bin kişiye ulaşmıştı. Bunun üzerine üretim rakamını artıma kararını alan Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek otomobil sayısını 20 bin olarak güncelledi. Böylece 2023 için hedeflenen toplam üretim adedi de 8 bin adet artarak 28 bin adede çıktı.

Togg'un ön sipariş süreci kapsamında, dijital kanallar üzerinden her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Togg'un mobil uygulaması Trumore e-Cüzdan’a 60 bin TL’yi aktardıktan sonra çekilişe katılmaya hak kazandı.

T10X ön siparişlerinde 60 bin TL ödeme şartı arandığı göz önüne alındığında, şirketin yerli otomobil için toplamda 10.7 milyar TL'lik ön sipariş aldığı anlaşılıyor.

DİJİTAL ÇEKİLİŞ YARIN

Togg, 29 Mart'ta ön sipariş verenler arasında noter huzurunda dijital çekiliş düzenleyecek.

Verilen bilgiye göre, çekiliş sonucunda T10X'i teslim almaya hak kazanan 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

2 FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ BULUNUYOR

T10X şeklinde adlandırılan Togg'un ilk elektrikli otomobilinin iki farklı versiyonu bulunuyor. Donanım özellikleri ve batarya kapasitesine göre aracın fiyatı değişkenlik gösterirken, fiyatlar 953 bin TL'den başlayıp 1 milyon 215 bin TL'ye kadar çıkıyor.

160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), batarya seçeneğine göre 314 ve 523 kilometrelik menzil değeri ile alınabiliyor.

T10X’in 52.4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16.7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88.5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16.9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklanıyor.

Togg T10X'in fiyatları ise şu şekilde;

- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL