Yılmaz, Erdoğan'ın yağlı tohum ve hububat için verilmesi öngörülen 1 milyar 200 milyon lira desteğin Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceğine ilişkin açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Tohumculuk sektörünün, 2006'daki mevzuat düzenlemelerinin ardından ivme kazandığını dile getiren Yılmaz, "Yapısal düzenlemelerin yanı sıra devlet tarafından verilen destekler de sektörün ilerlemesini sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim desteklerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek olması tohumculuk sektörüne büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, söz konusu müjdenin üretim sezonuna hazırlanan çiftçinin sertifikalı tohum kullanmasını teşvik edeceğini belirterek, sertifikalı tohumun uygun koşullarda en az yüzde 25'lik verim artışı sağladığına dikkati çekti.

"DESTEKLER HEDEFLERİMİZE ULAŞMAMIZI KOLAYLAŞTIRACAKTIR"

Yılmaz, sektörün 2023 hedefinin 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimi olduğunu kaydederek, "Bizler yeni hedefimize doğru hızla ilerlerken, devletimizin hem sertifikalı tohumluk üretimi yapan sanayicilerimize hem de bu tohumluğu kullanan çiftçilerimize vermiş olduğu destekler, belirlediğimiz rakamlara ulaşmamızı kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

Çiftçi ve sanayicilere verilen bu tür desteklerin devam etmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, böylece firmaların uluslararası rekabet gücünün daha da iyileşeceğini söyledi.

Yılmaz, geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 152 milyon dolarlık tohum ihracatı gerçekleştirildiğini bildirerek, aynı dönemde 179 milyon dolar civarında ithalat yapıldığını sözlerine ekledi.

Tohum sanayisinin son 5 yıllık dış ticaret rakamları (dolar) şöyle: