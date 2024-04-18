Tokat'ta peş peşe deprem! Tokat'ta fay hattı var mı, riskli olan ilçeler neler?
Tokat deprem risk haritası sorgulamaları Kandilli ve AFAD açıklamaları sonrasında yoğunlaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Peki, Tokat depreme dayanıklı mı? Tokat deprem bölgesi mi, riskli ilçeler nereler? İşte 2024 Tokat deprem risk haritası hakkında güncel bilgiler...
Tokat'ta meydana gelen sarsıntıların ardından konuyla ilgili açıklamalar yakından takip edilirken Tokat riskli ilçeler listesi ile risk durumu sorgulamaları hız kazandı. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi. İşte Tokat deprem risk raporu ile olası depremden etkilenecek ilçeler hakkında merak edilen güncel bilgiler...
TOKAT'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
TOKAT'TA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR
Tokat’ta Esençayı olarak bilinen, Niksar çayının güneyinden başlayıp, Erbaa’nın güneyine kadar uzanan yaklaşık 30-40 km uzunluğundaki bir fay bölgedeki önemli deprem kaynaklarından birisi olarak uzmanlar tarafından belirlenmiştir.
MTA AÇIKLAMIŞTI
MTA’nın hazırladığı kaynakta Esençay Merzifon Fayı’nda 1942 yılında, Çorum Sulhançayı Fayı üzerinde 1996 yılında can kaybı ve mal kaybına neden olan depremler meydana geldiği açıklanırken, Esençay Merzifon Fayı’nın Niksar Ovası ile Tekke beldesi arasında kalan bölümü ile Yeşilırmak Vadisi ile Merzifon Ovası’nda bulunan bölümlerinin yakın tarihsel dönemde ve son yüzyılda kırılmadığı, fayın bu bölümlerinin yıkıcı deprem oluşturma olasılığının olduğu kaydedildi.
TOKAT KAÇINCI DERECE RİSKLİ BÖLGE?
Tokat ili birinci derece riskli bölgeler arasında yer almaktadır.
TOKAT RİSKLİ İLÇELER
Tokat'ın birinci derece riskli ilçeleri şu şekildedir;
Turhal,
Almus,
Reşadiye,
Başçiftlik,
Doğanyurt,
Çamiçi,
Gökdere,
Gökçeli,
Karayaka,
Erbaa.
BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...