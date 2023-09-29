Tokat´ta 17 hekimin toplu istifa ettiği iddiasına açıklama TOKATİl Sağlık Müdürlüğü, Erbaa Devlet Hastanesi'nde 17 hekimin toplu halde istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hekimlerin 11´inin TUS´u kazandığı, 5´inin TUS´a hazırlanmak için ayrıldığı, 1´inin de eş durumundan atamasının gerçekleştiği belirtildi.

TOKATİl Sağlık Müdürlüğü, Erbaa Devlet Hastanesi'nde 17 hekimin toplu halde istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hekimlerin 11´inin TUS´u kazandığı, 5´inin TUS´a hazırlanmak için ayrıldığı, 1´inin de eş durumundan atamasının gerçekleştiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü´nden yapılan yazılı açıklamada Erbaa Devlet Hastanesi'nde toplu istifa durumunun söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"2023 yılında, 11 pratisyen hekimimiz Tıpta Uzmanlık Sınavı´nı (TUS) kazanmıştır. 5 pratisyen hekimimiz ise TUS´a hazırlık yapmak için ayrılmak istemiştir. Ayrıca 1 hekimimizin de eş durumu ataması nedeniyle yer değişikliği olmuştur. Dolayısıyla planlı bir şekilde hekimlerimizin ayrılışı gerçekleştirilmiştir. Hastanemiz halihazırda 35 uzman hekim ile hizmet vermektedir. Acil servis hizmetlerimiz; 2 acil tıp uzmanı, 6 pratisyen hekim ve hastanemizin diğer branş uzmanları marifeti ile yürütülmektedir. Hastanemize ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından mevcut hekimlerimize ilave olarak Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 20 hekim ataması da henüz yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından, devinimin kaçınılmaz olduğu personel yönetimi her zaman titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır. Hekimlerimizin TUS´a girerek tıp eğitiminde ilerlemeleri en doğal hakları olduğu gibi istenilen de bir durumdur. TUS ile ileri tıp eğitimi almaya hak kazanan hekimlerimiz tebrik ediyoruz. Hastanemizde iddia edildiği gibi toplu bir istifa durumu söz konusu olmayıp, sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksaklık ve mağduriyet söz konusu olmadan hasta ve sağlık hizmeti odaklı çalışmaları devam etmektedir."