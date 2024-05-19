Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği bağ bahçesinde patlama; 5'i asker 7 yaralı (3)

VALİ HATİPOĞLU:2 KİŞİ YAKALANDI

​Tokat'ın Erbaa Karayaka beldesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği bağ bahçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin olay yerine gelip incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, "Bu akşam saat 21.00 sularında Erbaa ilçemizde bir patlama meydana geldi. Olayın gelişimi şu şekilde. Bölge halkından bir vatandaşımız normal rutin görevinde bulunan jandarma personelimizi arayarak bahçesinde kendine ait olmayan bir sandık bulunduğunu ifade ediyor. Bunun üzerine devriyemiz normalde yapması gerekenin biraz dışında kendisi kontrole geliyor. Bu esnada bir patlama gerçekleşiyor. Saat 21.20’de patlama sonucunda 5 jandarmamız ve 2 sivil vatandaşımız yaralanıyor. Olayla ilgili olarak 2 kişi Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı. Gerekli araştırma sonucunda daha detaylı açıklama yapılacak. Cumhuriyet Savcımız burada. Olay yeri inceleme ekiplerimiz burada. Olayın gerçekleşme şekliyle ilgili olarak ve süreçle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyorlar" dedi.