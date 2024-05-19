Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği bağ bahçesinde patlama; 5'i asker 7 yaralı (3)

        VALİ HATİPOĞLU:2 KİŞİ YAKALANDI​Tokat'ın Erbaa Karayaka beldesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği bağ bahçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin olay yerine gelip incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 01:42 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği bağ bahçesinde patlama; 5'i asker 7 yaralı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİ HATİPOĞLU:2 KİŞİ YAKALANDI

        ​Tokat'ın Erbaa Karayaka beldesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği bağ bahçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin olay yerine gelip incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, "Bu akşam saat 21.00 sularında Erbaa ilçemizde bir patlama meydana geldi. Olayın gelişimi şu şekilde. Bölge halkından bir vatandaşımız normal rutin görevinde bulunan jandarma personelimizi arayarak bahçesinde kendine ait olmayan bir sandık bulunduğunu ifade ediyor. Bunun üzerine devriyemiz normalde yapması gerekenin biraz dışında kendisi kontrole geliyor. Bu esnada bir patlama gerçekleşiyor. Saat 21.20’de patlama sonucunda 5 jandarmamız ve 2 sivil vatandaşımız yaralanıyor. Olayla ilgili olarak 2 kişi Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı. Gerekli araştırma sonucunda daha detaylı açıklama yapılacak. Cumhuriyet Savcımız burada. Olay yeri inceleme ekiplerimiz burada. Olayın gerçekleşme şekliyle ilgili olarak ve süreçle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyorlar" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        Finalde bu halde işi zor!
        Finalde bu halde işi zor!
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Tokat Valisi Hatipoğlu'ndan bağ evindeki patlamayla ilgili açı...
        GÜNCELLEME - Tokat Valisi Hatipoğlu'ndan bağ evindeki patlamayla ilgili açı...
        Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği bağ bahçesinde patlama; 5'i aske...
        Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği bağ bahçesinde patlama; 5'i aske...
        Tokat Valisi Hatipoğlu'ndan bağ evindeki patlama ile ilgili açıklama:
        Tokat Valisi Hatipoğlu'ndan bağ evindeki patlama ile ilgili açıklama:
        Tokat'ta yaşanan patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralandı
        Tokat'ta yaşanan patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralandı
        Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama; 5'i asker 7 yaralı
        Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama; 5'i asker 7 yaralı
        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı