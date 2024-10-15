Tokat'ta ambulans helikopter, 22 günlük bebek için havalandı
TOKAT'tadoğuştan kalp defektleri ile pulmoner hipertansyon hastalığı bulunan 22 günlük bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
TOKAT'tadoğuştan kalp defektleri ile pulmoner hipertansyon hastalığı bulunan 22 günlük bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Tokat Devlet Hastanesi'nde doğuştan kalp defektleri ile pulmoner hipertansyon hastalığı bulunan 22 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevki istendi. Bebek için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı sağlık komuta ile görüşme yapıldı. Bebek, Tokat Havalimanı'ndan ambulans helikopter ile alınarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.