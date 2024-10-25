Hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

Zile ilçesinde Ahmet Yasin'e ait merada E.Ö., A.A. ve İ.Ö. adlı kişiler, 5 küçükbaşı çaldı. İhbar üzerine, jandarma ekipleri, 3 şüphelinin çaldıkları hayvanları sattıklarını belirledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede E.Ö. ve A.A. tutuklandı, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan hayvanlar, satıldıkları yerlerden alınıp Ahmet Yasin'e teslim edildi.

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