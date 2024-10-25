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        Tokat'ta DEAŞ'a finans sağlayan 2 kişi tutuklandı

         TOKAT'tasilahlı terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 20:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:35
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        Tokat'ta DEAŞ'a finans sağlayan 2 kişi tutuklandı
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         TOKAT'tasilahlı terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün kentte eylem ve faaliyetlerinin tespit ve engellenmesi ile örgütün finans yapısının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, yapılan operasyonel çalışma kapsamında terör örgütüne para transferleri yaptıkları tespit edilen 2 kişinin ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 24 bin 100 TL ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk 2 kişi, 'Örgüt üyeliği ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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