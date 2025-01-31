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        Tokat'ta otomobil alt geçide uçtu: 2 yaralı

        TOKAT'ın Turhal ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil alt geçide uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 00:59 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:00
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        Tokat'ta otomobil alt geçide uçtu: 2 yaralı
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        TOKAT’ın Turhal ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil alt geçide uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza saat 23.00 sıralarında Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet alt geçidinde meydana geldi. Oğuzhan Pasinlioğlu yönetimindeki 60 AGG 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Bülent Pasinlioğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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