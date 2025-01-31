Tokat'ta otomobil alt geçide uçtu: 2 yaralı

Kaza saat 23.00 sıralarında Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet alt geçidinde meydana geldi. Oğuzhan Pasinlioğlu yönetimindeki 60 AGG 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Bülent Pasinlioğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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