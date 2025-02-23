Otomobil ile taksi çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı (2)

Tokat’ın Turhal ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan, Turhal Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

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