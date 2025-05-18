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        Tokat'ta, kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi

        TOKAT'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen Sadık G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 19:59 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:05
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        Tokat'ta, kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
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        TOKAT'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen Sadık G. (70) hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık G., kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından bölgeye ulaşabilen AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadık G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sadık G.'nin enazesi otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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