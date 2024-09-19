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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, özel çocuklarla bir araya geldi

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, özel çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:06 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:11
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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, özel çocuklarla bir araya geldi
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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, özel çocuklarla bir araya geldi.

        Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, seçim sürecinde ziyarette bulunduğu Tokat Özel Eğitim Uygulama Merkezine söz verdiği kamelya, bank ve oyun gruplarını kazandırdı.

        Başkan Yazıcıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bütün özel insanlarımız bize emanet. Onların gerçek sahibi Tokat Belediyesi ve biziz. Kardeşlerimiz için ne söz verdiysek yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Seçim öncesinde bu alana kamelya, banklar ve oyun grubu sözümüz vardı. Göreve başlamamızın hemen akabinde Uygulama Merkezimize söz verdiğimiz ne varsa yerine getirdik. Ekiplerimiz kısa sürede çocuklarımızın taleplerini karşıladılar. Dün olduğu gibi bundan sonra da tüm özel insanlarımızın, çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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