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        Çatak Sulama Göleti'nin su seviyesinde azalma

        Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde bulunan Çatak Sulama Göleti'nin su seviyesinde kuraklık nedeniyle azalma yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:06
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        Çatak Sulama Göleti'nin su seviyesinde azalma
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        Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde bulunan Çatak Sulama Göleti'nin su seviyesinde kuraklık nedeniyle azalma yaşanıyor.

        Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, AA muhabirine Çatak Sulama Göleti'nin belde için önemli olduğunu söyledi.

        Göledin haziran ayında kadar dolu olduğunu belirten Soysal, "Bu sene çok kurak geçti. Beldemizdeki 8 bin dönüm arazimiz toplulaştırıldı. Burada 15 bin dönüm arazi ekiliyor. Göleti ağustos ayında ekin sulamaya kapattık balıklar olduğu için. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kapatmamızı söyledi." dedi.

        Soysal, çiftçiye arazisini sulamak için su veremediklerini vurgulayarak, "Çiftçi mağdur oldu. Burada 1,5 milyon metreküp su birikiyor. Suyumuz 28 metreden 15 metreye düştü. Suyumuz yeterli değil. Vatandaşın mahsulü yandı." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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