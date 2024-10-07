Pazar'da çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı
Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere yeni destekleme modeli, planlı üretim, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarsim uygulamaları hakkında bilgi verildi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere yeni destekleme modeli, planlı üretim, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarsim uygulamaları hakkında bilgi verildi.
Üzümören Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, konunun uzmanları tarafından üreticilere Yeni Destekleme Modeli, Planlı Üretim, Çiftçi Kayıt Sistemi, Tarsim sigorta uygulamaları ile TKDK hibe destekleri anlatıldı.
Toplantının sonunda çiftçiler uzman personele sorular da yöneltti.
Toplantıya, Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Tarsim Bölge Müdürü Halis Yamak ve çiftçiler katıldı.
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