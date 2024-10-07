Pazar'da çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı

Toplantıya, Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Tarsim Bölge Müdürü Halis Yamak ve çiftçiler katıldı.

Üzümören Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, konunun uzmanları tarafından üreticilere Yeni Destekleme Modeli, Planlı Üretim, Çiftçi Kayıt Sistemi, Tarsim sigorta uygulamaları ile TKDK hibe destekleri anlatıldı.

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